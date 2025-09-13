Vallena: Mass transport ug biseklita

Paspas kaayo ang development sa Metro Cebu. Gikan sa 2010 ug hangtod karon, way hunong ang pagpanurok sa tag-as nga mga building. Dungan sa pag-uswag, nagkagrabe sab ang kahuot sa trapiko kada adlaw.
Bisan sa Sabado ug Dominggo, ang among kalsada gikan sa Pit-os padulong sa Talamban huot gihapon.
Di hinuon sama sa mga adlaw tingtrabaho, pero sa gihapon maglinya ang mga sakyanan sa kadalanan.
Ang pagpanurok sa tag-as nga mga building di na ikahibulong. Cebu is going vertical. Pataas, di horizontal.
Wa man kitay igo nga space nga katukoran og horizontal nga mga building.
Usa lang ka hangad nimo, bukid na.
Sa ato pa, vertical gyud ang gikinahanglan nato.
Sa ato pa, ang atong mga kalsada gikinahanglan nga naa sab sa ibabaw, di lang tanan naa sa ubos.
Kaniadto supak ko sa pagbutang og flyovers.
Apan akong nakita karon nga lisod kaayo kon magsalig lang kita sa pagpalapad sa atong kadalanan. Gikinahanglan ang vertical road developments.
Kay di na mahimo nga mapalapdan ang kadaghanan sa atoang kadalanan tungod sa buildings.
Panggub-on ang skyscrapers aron palapdan ang kadalanan?
Laing makatabang mao ang going underground. Mahal gihapon apan sa advanced nga mga nasod nga taas kaayo og population density, mao ni ang ilang gibuhat.
Ang Metro Manila naa na niini. Gisugdan na.
NAAPSAN
Ang paglambo sa Sugbo paspas kaayo. Gikan sa Carcar padulong sa Danao City, nanurok ang residential subdivisions.
Dungan usab niini ang pagpanurok sa mga negusyo. Nanaghan sab ang mga tawo nga miarang-arang ang kahimtang, nakapalit og mga sakyanan.
Duna gani mga taga Luzon nga namalhin na dinhi sa pagpuyo hinungdan nga makadungog ka nga dunay mga Tagalog-speaking nga nia namuyo sa Cebu.
Ang pagpalambo sa atong road networks hinay pa sa bao mao nga naapsan sa kalambuan.
Maghuot na ang mga sakyanan. Nahimo nang normal ang kahuot sa trapiko.
Abnormal kon luag kaayo ang kadalanan.
Mahitabo lang ni kon taas ang holiday.
Ang pagpalambo sa vertical road network, epektibong mass transport ug pagpatuman og mga polisiya sa pagpanag-iya og mga sakyanan mao ra ni ang paagi nga matibhangan ang atong kalbaryo.
Apan gikinahanglan nga ang planning niini di lang sa tri-cities, kundi, sa tibuok Metro Cebu.
Gikinahanglan nga dunay integrated traffic and public transport plan. Di kay mag-iya-iya ang mga local government unit.
Tan-awa lang gud, niadtong dunay dakong baha sa Cebu City ug Talisay, ang trapiko miabot sa Minglanilla. Duna pay higayon nga niabot sa Dakbayan sa Naga.
BISEKLITA
Sama sa ubang advanced nga mga nasod, duna untay integration sa plano ang mga biseklita ug sidewalks.
Ang nakapait kay kada dunay gipalapdan nga kalsada, wa kini sidewalk. Wa gani bike lane.
Kini unta dako kaayo og ikatabang sa atong mobility nga di kita magsalig sa motorized transportation.
Kon luwas lang ang mga bike lane, ngano gud nga di magbiseklita gikan sa balay padulong sa Sunstar?
O maglakaw lang gikan sa balay padulong Talamban? Kon magdali, magbiseklita.
Apan sa kahimtang sa atong kadalanan karon, kuyaw magbiseklita ug maglakaw.
Daghan kaayong mga nagmotorsiklo nga grabe ang ka reckless. Way respeto sa ubang naa sa dalan.
Magbuot pa unsay buhaton sa ubang drivers. Masuko gani og businahan kon mo-counterflow.
Sa giingon ko na, bisan gastuso ang mass transport ug ang infra niini, ang kaayuhan nga dala niini bilyunes pesos man sab sa economic value.
Apil na gani ang environment ug health kay mominos man ang mga sakyanan sa kadalanan.
Mao ni ang gipaabot nga resulta sa epektibong mass transport.
Kinsa may ganahan nga magdala og sakyanan kon mas paspas ang imong pagbiyahe?
Mas luwas kang molakaw sa kadalanan kay duna nay igo nga sidewalk nga way nagbabag nga vendors?
Mas ganahan ka nang magbiseklita kay duna nay exclusive ug protected nga bike lane.