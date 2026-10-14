Vallena: Mga ‘hari sa kalsada’

Maka-stress ang pagmaneho og sakyanan. Nagkaguliyang ang atong kadalanan. Magbantay ka sa imong atubangan, duha ka mga kilid ug likod. Kon di ka magbantay, dako ang kahigayunan sa aksidente.
Di mabangbang ang mga drayber sa motorsiklo. Daghan kanila ang mapasagaron kun reckless magpadagan.
Di sila kahibawo mohatag og lugar, apan kusog kaayo mangayo og lugar.
Kanang mosignal ka nga moliko sa wala o tuo, bisan sila layo pa kaayo, businahan ka kay sila molusot. Makapungot kaayo na nga buhat. Way respeto sa ubang mga motorista.
Sayon ra kaayo nila nga mo-counterflow. Kon imong businahan, mobawos pagbusina, masuko. Kadakong sayop ana nga buhat. Reckless driving man gud na. Kon madasmagan, tabla kon di mobayad ang gikaengkuwentro.
Sa korte, dako ang tsansa nga mapilde ang nagmotorsiklo kay siya ang misulod sa lane, iyang gisugat ang sakyanan nga naa sa husto nga lane. Sayop ang iyang gibuhat.
Kon dunay insurance ang drayber sa motorsiklo, matabla, di mabayran kay traffic violation ang counterflowing.
Ang reckless nga pagmaneho sa daghang nagmotorsiklo maoy rason kon nganong daghan ang naglagot sa sector. Bisan gud kon namatay ang nag-motor, katawa nga emoticon magbaha. Bisan patay na, lat-an gihapon sa negatibong comments.
Di makabasol ang sector sa mga motorcyclist nga daghan ang naglagot kanila, tungod ra sab na sa reckless drivers.
NAHIMO NAKO
Mga 10 ka tuig kong nagmotorsiklo, apan kanunay kong nagtahod sa mga balaod sa trapiko. Mo-counterflow ko kon way kasugat nga sakyanan. Kon heavy ang traffic, motabok ko sa pikas lane. Apan mobalik ra dayon ko sa akong lane.
Kon dunay sakyanan nga mosinyas nga moliko mopahinay ko o mohunong kon gikinahanglan.
Di ko motuo nga ang counterflowing makapadali sa biyahe sa imong padulngan. Husto hinuon kana kon nagdali ka nga madisgrasya.
Wa ma-late ang akong asawa sa iyang pag-report kaniadto sa trabaho bisan kon mobiya mi sa balay 25-30 minutos sa iyang time in.
Ako sab nga naobserbahan nga mas paspas ang biyahe kon naa ka sa outer lane.
Kining tanan akong nahimo samtang nagmotorsiklo ko. Di sa counterflowing ang pagpadali sa biyahe, kondili ang pagsunod sa balaod sa trapiko. Ang counterflowing mapahinay sa dagan sa kasugat nga mga sakyanan.
Nagbutang ka sab sa kakuyaw sa imong kinabuhi ug sa imong angkas.
Kon imong asawa o anak ang imong angkas, ayaw ibutang sa kakuyaw ang ilang kinabuhi.