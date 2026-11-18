Usahay mosakay ko og habalhabal kon magdali ko taliwa sa grabeng kahuot sa trapiko. Apan kining naanad ko nga maoy mag-drive, saka-kanaog ang akong kulba. Ang imong bation maorag first time nimong nipadayag sa imong gugma sa babaye.
Diha ko nakaamgo kon nganong daghang mga disgrasya sa motorsiklo kada adlaw. Daghan sa mga drayber sa motorsiklo walay kahibawo sa safe o defensive driving. Daghan sa mga nagmotorsiklo magpatuyang sa pagpadagan. Daghan anha tunga sa mga sakyanan nga nagdagan.
Kuyaw kaayo ni nga buhat. What if ang usa sa mga sakyanan nga naa sa imong kilid di makabantay, mokalit lang pagliwag sa manobela? Seguradong mahitabo ang aksidente. Mas maayo gyud nga magsunod lang ta, di mag-lane splitting.
Luwas ang lane splitting kon maghunong ang mga sakyanan samtang ikaw nga nagmotorsiklo magpahinay sa pagpadagan aron makalusot. Mao ni ang akong gibuhat. Di ko mo-insert sa duha ka mga sakyanan nga nagdagan kay kuyaw kaayo sa aksidente. Bisan naghunong di sab ko magpataka aron di makasaghid.
Kana sang moliko, angay sab magbantay. Kon ang sakyanan moliko sa tuo sama nimo, ayaw pagliko sab sa iyang right side. Dunay tsansa nga maigo ka sa sakyanan. Mas maayong magsunod ka sa sakyanan, ayaw pag-overtake.
Daghan sab ang magpataka og overtake bisan blind curve. Dihay higayon nga niulpot ang akong kabuhi kay ang nagmotor nga mga ginikanan angkas ang ilang gamay nga anak hapit mabangga sa gikasugat nga trak. Ni-overtake sila nako sa blind curve. Maayo gani nakalihay ang amahan nga nagmaneho.
Daghan sang mga drayber sa motorsiklo nga di morespeto sa ubang mga drayber nga mo-change lane o moliko sa junction. Inay hatagan og kahigayunan nga makaliko o mo-change lane, mobulhot na hinuon. Ang resulta, disgrasya. Sayop kaayo sa drayber sa motorsiklo.
RISGO
Kini nga batasan sa pagmaneho maoy pipila ka buhat nga nakaingon sa mga aksidente. Di ra ba sala sa four-wheeled nga mga sakyanan. Sala sa drayber sa motorsiklo nga mapasagaron. Kuwang kaayo sa konsepto sa defensive driving.
Kon ang tanan nga nagmotorsiklo naa pa aning konsepto sa defensive driving, hayan maminusan og maayo ang mga insidente sa atong kadalanan. Malikayan unta ang mga aksidente.
Naguol ko kay sa Talisay, 19 na ka mga motorista ang nangamatay karong tuiga.
Di na unta mapun-an pa ang estatistik. Mag-amping kanunay sa pagmaneho.