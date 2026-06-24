Vallena: Motorcycle lane ibutang sa Bantal

Nagplano ang Cebu City Transportation Office (CCTO) sa pagbutang og motorcycle lane sa Banilad-Talamban (Bantal) road o Gov. M. Cuenco Avenue. Lima ka kilometro ang gitas-on sa lane. Ilang nabantayan nga nanaghan na og maayo ang rehistradong mga motorsiklo busa gikinahanglan kini.
Ang liderato ni CCTO chief Raquel Arce malampuson man sa pagpaminos sa paghuot sa trapiko sa Bantal. Di na kini sama kaniadto nga swerte na kaayo nga lugak ang BanTal. Hinuon di pa man sab tingklase sa pribadong mga tunghaan, apan sa akong obserbasyon malampuson ang no left turn sa rush hours.
Angay unta patas ang pag no left turn, apilon ang mga nagmotorsiklo. Kadaghan na ko nakakita nga pasagdan lang ni sila. Alang nako apilon sila kay kuyaw baya sab sa disgrasya kay ang tanang mga motorista nag-expect nga way mga sakyanan nga mangliko.
Apan makapaabot ang CCTO nga ang mga magmotorsiklo mangreklamo gyud niini kay di sila ganahan nga pig-otan sa pagpadagan sa ilang sakyanan. Sagad kanila morason nga gamay ra kaayo ang lane ug kuyaw pa sa disgrasya.
Mao ni ang saway sa mga nagmotorsiklo, apan segurado ko nga kinabag-an sa mga motorista ug pedestrian ganahan niini. Wa na may mga tigmotorsiklo nga makapatuyang sa pagpadagan kay confined na man ang mga motorsiklo sa usa ka lane. Wa na say mo-counterflow.
POLITICAL WILL
Daghan nang mga polisiya nga gipatuman aron pagbadlong sa reckless driving sa mga nagmotorsiklo. Apan mawagtang ra sab tungod sa backlash sa bagang duot sa riders. Mura ba og sila na ang magbuot kon unsa nga balaod sa kalsada ang ipatuman.
Kay kana lang counterflowing reckless driving na, apan way nakabadlong. Ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team) nakapatuman na niini, apan nawagtang ra sab. Hayan tungod sa negatibong reaksyon sa mga nagmotorsiklo.
Dinhi gibalilko na ang balaod nga gitumong alang unta sa kaluwasan sa tanang mga motorista, apil na ang mga nagmotorsiklo.
Kon malampuson kining lakang sa CCTO ubos sa liderato ni Arce, angay isunod usab ang ubang dagkong mga dalan sa Dakbayan sa Sugbo diin taas ang volume sa mga sakyanan.
Gikinahanglan ang political will sa pagpatuman sa ordinansa ug balaod sa trapiko kay gitumong kini alang sa kaluwasan, di pagpanaugdaog. Naingon ani lang ang pagtan-aw sa mga nagmotorsiklo tungod kay sa dugay nang panahon, gipasagdan sila sa paglapas sa traffic laws.