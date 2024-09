Vallena: Nakalimtan ang kaluwasan

Basta gabii ang panan-aw sa tawo lahi na kon itandi sa adlawan. Gawas sa kakuwang sa kahayag bisan duna pay mga sugang dagitabnon nga magdan-ag, dunay mga higayon nga malipat ka samtang magmaneho og motorsiklo ug four-wheeled nga mga sakyanan tungod ra sab sa glare sa mga suga sa mga sakyanan. Usahay maorag mobuwag ang akong espirito sa akong lawas sa kakuyaw tungod sa kakalit nga pagtumaw sa tawo sa akoang atubangan.

Ang nakapait kay daghan sa mga nagbiseklita karon nga naka-afford og bike apan wa nakapalit og basic kayo nga gadget- blinkers. Kinahanglan nga tauran ang imong biseklita og blinkers labina kon mag bike to work ka kada adlaw. Duna may blinkers nga ubos sa P500. Ayaw pagkinuripot sa kwarta kon kini alang sa imong kaluwasan o safety tungod kay way katumbas ang kinabuhi. It’s priceless.

Huna-hunaa kon ikaw ang gisaligan sa imong pamilya unya dunay dautang mahitabo nimo, mag-unsa na lang sila? Unya ang hinungdan nadasmagan ka og sakyanan kay wa ka dayon makit-i sa driver. Unta, kon nipalit ka lang og blinkers, posibleng nalikayan ang aksidente.

Malikayan unta kini kon duna ka pay device nga makita dayon sa gabii. Gawas nga way blinkers, dark pa ang sinina nga gisul-ob nga nakapasamot nga di makita.

Kami kaniadto sa amoang mga night ride sa Tindak Bisdak Cebu Folding Bike Society, amoang gi-compulsory ang pagpataud og blinkers pinaagi sa among “no blinker, no ride” policy kay alang kini sa kaluwasan sa mga biker nga mangapil sa amoang mga ride. Nangalipay ming organizers kay niuso ang blinkers tungod sa pagsunod sa ubang mga bicycle rider.

Apan karon naguol ko tungod sa kadaghan na sa mga nagbiseklita nga wa naggamit og blinkers.

IPATUMAN

Sa Dakbayan sa Sugbo, mao unta ni ang angay nga ipatuman sa mga bike patroller tungod kay alang kini sa kaluwasan sa mga magbiseklita. Pugson ang mga mag bike to work sa pagtaud og blinkers otherwise ipatuman sa Siyudad ang ordinansa nga nagpahamtang og silot niadtong makalapas niini.

Makatabang kaayo ni sa safety sa mga nagbiseklita, labina sa food delivery riders. Daghan ra ba aning mga food delivery bicycle rider nga hilig og counterflow. Kaning riders sa Food Panda mao ni ang akoang naandan nga makit-an ug usahay maoy akong ma encounter sa counterflowing experiences nako. Hinaot pa nga kining tanan nga riders nga tig-deliver og mga pagkaon mopailawom og bike safety seminar. Andam kaayo ko nga mo conduct og seminar sa bike safety alang nila.

Makaluluoy baya ang pamilya kon dunay dautan nga mahitabo kanila. I am sure dunay mga tawo nga nagsalig kanila hinungdan nga sila nanginabuhi. What if dunay dautan nga mahitabo kanila samtang nag-deliver?

Klaro kaayo nga wa sila nasayod sa kakuyaw sa counterflowing, labina sa mga eskina ug hagip-ot nga mga karsada.

E-BIKES

Kaniadto mahibulong ko nga dunay mga edaran na nga kusog pa kaayo nga manindak tungas sa kabukiran. Makakugang ug makadayeg ka nga magtan-aw kanila. Ang wa nako mahibaw-i, e-bicycle diay ang ilang gigamit nga mountain bike.

Medyo mahal kon itandi sa ordinaryong biseklita bisan kon the same nga brand tungod kay e-bike. Natural, mga biker nga dunay kaya kun adunahan ang maka afford lang niini. Di baya ni moubos sa tag P200,000 ang matag unit.

Bisan tuod kon mahal, apan maanindot ni kay nakatabang ni sa paglingaw sa mga tawo nga edaran na, labina niadtong nag-edad og 60 anyos pataas. Kadaghanan unta sa senior citizens maglisod na sa pagsaka sa kabukiran apan pinaagi sa electric mountain bikes, naabagan sila sa pagsikad.

Maayo ba? Maayo ug maanindot kaayo kini nga kalambuan. Pasagdan lang sila kon nanggamit niini kay di baya imohang kwarta ang gipalit. If they can afford, why not?

Ilaha man nang kwarta ang gigasto. Naay ubam ra ba manaway nga unta di man ilang kwarta ug di sab sila ang nisakay o nigamit.

Dugay na ning e-bike sa abroad ug gisuwayan na sa mga bike expert. Makalingaw gyud bisan sa medyo lisod nga tungason nga mga lugar kaya kaayo. Not so much effort.

Same ra sab ni sa pag-abot sa fat bike niadtong 2013 dinhi sa Cebu. Labing unang fat bike iyaha sa akoang amigo nga si Clark Jueco. Gipalitan siya og fat sa Dubai. Niadtong panahuna siya ra ang naay fat bike. Then sa pagligid sa mga tuig, niuso apan karon panagsa na lang makita. Uso-uso usahay.