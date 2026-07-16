Vallena: Nganong cycling gear importante

Ang mga biker magsul-ob kanunay og hustong attire nga pang-cycling. Di kumon nga sinina ang ipangsul-ob basta manungas sa bukid ug mag-long ride.
Di kana inarte. Di pagpasikat. Alang na sa mas komportable nga ride. Lahi ang jersey sa cycling kay di kini alimuot isul-ob. Lahi sa naandan nga cotton fabric nga pang-adlaw-adlaw.
Sayon ang imong paglihok. Kadaghanan sa cycling jerseys dunay mga bulsa sa likod nga safe kaayong masudlan sa pitaka, cellphone, ug bomba sa hangin kon makasinati ka og flat tire.
Sa akong experience, safe ni sa pagsakay ug kanaog sa biseklita. Di masabod sa saddle kon lingkuranan. Sa ato pa, di sagabal sa paglihok.
Sagad sa mga biking jersey ginama sa fabric nga mosuyop sa imong singot gikan sa imong panit. Maka-feel ka nga mas bugnaw kay sa cotton fabric ang isul-ob.
Inay nga mo-absorb ang jersey og moisture sama sa singot, ang panapton gi-engineer kini nga dunay gagmay nga mga channel nga sama og microscopic straws. Pinaagi sa principle nga naila nga capillary action, ang moisture suyopon gikan sa panit ug iduot ngadto sa gawas sa panapton, diin mo-evaporate kini ngadto sa hangin.
Kay di man siya mo-absorb o mosuyop og singot, di kaayo manimaho ang biker nga magsul-ob sa jersey.
Di sab ni magkayabkayab sa hangin. Mas komportable ug mopaminos sa air resistance.
Ang ubang jerseys dunay mga zipper sa atubangan. Imo ning ma-adjust sumala sa imong ganahan nga ventilation.
Dunay mga jersey nga ang kolor hayag nga magpa-improve sa imong visibility sa dalan, labina gyud sa gabii. Sagad sa mga jersey gaan ug dali kaayong mauga. Importante kini sa mga long ride.
Kon magsugod ka og bike, iapil sa budget ang jersey ug biking shorts. Iapil ang duha ingon man gloves. Ayaw pagsikad kon wa kay helmet nga proteksyon sa imong ulo. Glasses nga alang sab sa imong mga mata. Mas maayo kon shatter-proof ug manalipod sa UV rays.
Manalipod sa imong mga mata ang glasses o shades gikan sa mga elemento ug uban pa samtang nagsikad ka.
Ang gloves mahinungdanon sab aron mas maayo ang imong grip sa manubela. Kon ma-crash ka, dako kaayong bentaha ang pagsul-ob og gloves kay kon masamad ka man, di kini grabe. Kon wa kay gloves, ang imong panit maoy unang mabag-id sa yuta. Gikinahanglan gyud diay ang hustong cycling gear kon magsikad.