Vallena: Nganong daghang aksidente sa motor?

Sa nakalabay nga mga adlaw, grabe kaayo ang mga aksidente nga naglambigit og mga motorsiklo. Kasagaran sa mga aksidente namatyan og mga sakay.

In the first place, lahi sa mga awto ug uban pang four-wheeled nga mga sakyanan, naa ni dulong ug naay walls sa palibot. Ang unang maigo sa impact mao ang lawas sa sakyanan.

Lahi sa motorsiklo ug scooter, lawas nimo seguradong modapat sa gikabangga o nabanggaan. Ang nakapait pa kay ikaw man ang nakaigo o ikaw ang naigo, seguradong matumba ka.

Apan bisan pa niini, di matugkad ang pangutok sa mga nagmotorsiklo, grabe gihapon kaayo’ng mopadagan, maglusotlusot sa pagpadagan, lusot sa gagmay nga mga gintang sa ubang mga sakyanan.

Mosakdap pa sa mga kaubang nagmotorsiklo nga igo ra ang speed. Masipyat gamay, seguradong matikangkang, sama adtong nikalit lang og insert sa among atubangan sa akong asawa, pag-abot sa unahan gitapuk-an kay nikupo-kupo human maigo sa laing sakyanan.

Kon badlungon pa ra ba, masuko kay nagtuo nga sakto ang iyang gibuhat.

IRESPONSABLE

Usa ka gabii, samtang nagpadagan ko sa akong scooter, naay nagsunod nako nga nag-Nmax, kay gusto nga molusot. Nakakita og gamay nga gintang, nilusot. Na-shock ko kay ang iyang mga sakay bata nga naa sa iyang atubangan way helmet samtang sa likod babaye.

Nagtuo ko nga magtiayon to. Nikitbi pa akong atay kay nilusot siya taliwa sa duha ka mga sakyanan. Imagine, kon magtiayon to, iyang girisgo ang kinabuhi sa iyang asawa ug anak.

Mahimo nga maayo siya momaneho, apan segurado ba kaha siya nga sama niya og abilidad ang duha ka mga drayber?

Gamay lang nga liso sa manubela bisan asa sa duha ka mga sakyanan, seguradong mangatumba ug hayan duna pay mas grabe nga mahitabo.

Di lang ni mao ang buhat sa ubang mga nagmotorsiklo. Di momenor sa mga eskina.

Kon ang ubang mga drayber sa four-wheeled nga mga sakyanan momenor, nganong di man kitang two-wheeled? Nganong di man kita mas mag-amping?

Puthaw ba kita og lawas nga maorag andam man kita kanunay sa mga bangga tungod sa pagpasagad sa pagpa­dagan?

UTOK

Ang pagmaneho wa magkinahanglan og grabeng analysis o analytical mind. Quick thinking ang gikinahanglan ug kaisog, apan naay presensya sa huna-huna ug mapanagan-on.

Sa ato pa, maayo sa diha-diha nga desisyon, paspas apan defensive ang pagmaneho. Mao na ang pasabot sa mapanagan-on. Mangutana sa kaugalingon “what if molusot ko? Maayo kaha o kuyaw?”

Bisan gani mag defensive driving ka, masipyat pa gani ka usahay. Unsa na kaha nang magpataka ka lang sa pagpa­dagan?

Mao na mag-drive, gamiton pirme ang utok, kinahanglan naa ang presence of mind. Di magpataka sa pagpadagan nga maorag ikaw ray naa sa dalan kay maka drive maorag maoy tag-iya sa da’n.