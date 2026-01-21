Vallena: Nganong di suwayan?

Kon duna pa lang untay political will ang elected officials ug gituman ang urban development plan nga giduso sa Japan ug ubang langyaw nga mga buhatan, hayan di nato masinati ang kalbaryo karon sa atong kadalanan.
Duna nay sumbanan unta sa urban development ug transportasyon dinhi sa Sugbo, apan wa napatuman, gipadaplin lang.
Ang atong mahisgutan dinhi sa atong tugkaran isip klasikong ehemplo mao ang Cebu Bus Rapid Transit. Niadto pa nang late 90s gihisgutan ug dayon sa mga 2010 gibanhaw, giseryoso ang mga pagtuki. Niadtong 2012 daghang mga panagtapok ug pipila niini akong natambungan isip usa sa mga representante sa biking community.
Basta urban development na gani ang hisgutan, ang common kaayong tubag mao ang kamahal. Dihang nagkaestorya mi ni anhing Bobit Avila sa usa ka trip sa Manila, ako siyang giitsahan og pangutana: Nganong di man siya uyon sa pedestrianization sa Colon? Matod niya nga mahal. Ako siyang gitubag nga naa bay barato sa development? Wa na siya nitubag. Niadtong mga panahona, gibana-banang mogasto og dul-an P400 milyunes kon ipatuman ang proyekto.
Kon pedestrianize na ang Colon ug ang palibot niini, ang biseklita na lang ug parada ang tugtan nga makadagan dagan. Mahimo ba kini? Ngano gud nga dili? Apan nasayod ko nga ang mga negosyante sa dapit di mosugot kay maapektuhan ang ilang negosyo.
DI TINUOD
Sa Guangzhou, China, dunay portion sa siyudad, ang ilang shopping center nga matandi ang environment sa Times Square sa New York, pedestrianized man. Libre ug luwas kaayo ang shoppers nga maglakawlakaw. Daghang malls ug cafes ingon man boutiques sa Western brands. Wa miminos ang mga tawo. Hinunoa nanaghan ang manuroy nga nanaglakaw lang. Grabe kadaghan sa mga tawo kay madani ka man kay wa kay likayan nga mga sakyanan.
Bisan tuod naa siya sa urban center, apan ang pollution gikan sa mga aso sa sakyanan ubos kaayo. Nindot nga maglakaw nga wa kay bantayan nga sakynan nga mosakdap, labina mga motorsiklo. Mga motorsiklo gi-banned na niadto pang 2007 tungod sa kadaghan sa mga aksidente.
Ang kahadlok way basehanan kon ang butang tun-an og maayo sa di pa ipatuman.
Dunay pagahimuong mga konsultasyon sa stakeholders. Unya ang pagpatuman anam-anam, di diha-diha aron ang publiko dunay higayon nga maka-adjust.
Sama gud sa akong gihisgutan sa miaging Huwebes, daghan ang nabalaka nga makamugna og trapiko ang pagguba sa elevated expressways sa Seoul, South Korea, apan wa kini nahitabo.
Nganong di man nato suwayan? Naa na may urban development plan nga maoy mahimong basehanan?