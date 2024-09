Vallena: Nganong miminos ang nag bike to work

Di na kaayo daghan ang magbiseklita padulong ug pauli gikan sa trabahoan. Mao ni ang akong nabantayan human sa pandemic. Bisan gani wa pa ang pandemic, lahi na ang kadaghanon sa nag bike to work itandi sa nakalabay nga pito ngadto sa walo ka mga tuig.

Kaniadto maghuot sa nagbiseklita ang bike lane nga akoang makit-an matag pasado alas 4 sa hapon ngadto sa dayon nang alas 7 sa gabii. Hangtod nga sa pagligid sa pipila ka mga tuig, pipila na lang ang akoang makit-an. Ngano kaha?

Usa niini kay daghan na ang naka-afford og palit og motorsiklo nga mas magamit sa transportasyon sa pamilya.

Sa biseklita sab, dunay disadvantage tungod kay usa ra ang makasakay ug slow moving. Itandi sa motorsiklo nga epektibo sab sa trapiko, ang mechanized nga sakyanan mas paspas, masakyan og duha ngadto sa tulo ka mga tawo. Lahi kaniadto, karon barato na lang ang mga motorsiklo, labina sa Chinese brands. Gamay nga downpayment, makapalit ka na.

Ang uban nga mga trabahante nag sideline og habalhabal aron ang kita maoy ilang gamiton sa pagdata. Mao ni ang akong nahibaw-an gikan sa random nga encounter sa mga trabahante nga nag-sideline sa pagkahabalhabal driver.

Usa sa akong na-encounter kay mogahin og tulo ngadto sa upat ka oras nga pagpamasahero. Sobra pa sa datahan ang ilang kita kay naay usa nga akong nahinabi, mokita siya og mga P400 kada adlaw sa pipila lang ka oras sa pagpamasahero. Makapalit na siya og diaper ug gatas sa bata. Nakahibawo ko nga wa to siya nag-inusara.

Sa ato pa, ang motorsiklo naghatag og dugang income sa mga trabahante. Mas dako na ang ilang income. Sa biseklita, di sila mokita kay wa may maangkasan. Kinsa ba sang tawhana ang mamasahero gamit ang biseklita, gawas lang sa traysikad?

LAING HINUNGDAN

Usa usab sa mga hinungdan sa pagminos sa nag bike to work mao ang di maayo nga kahimtang sa trapiko nga naghatag og kakuyaw sa mga nagbiyahe. Di mominos sa 10 ka mga aksidente ang mahitabo matag adlaw sa Cebu City lang. Samot na kon mag-estorya ta og Metro Cebu.

Ang agianan kanhi sa biseklita nga naa sa daplin sa karsada mao na karon ang giukopar sa mga nagmotorsiklo, apil na ko niana, kon molusot sa nag-aginod nga trapiko. Sa kadaghan sa reckless motorcycle riders, kinsa bay di mahadlok nga mosagol nila sa karsada? Bisan gani ako nga tigmotor kada adlaw, usahay molupad ang akong espirito tungod sa kadaghan sa magpataka lang sa pagpadagan.

Mao na nga di angay ikahibulong kon nganong daghan ang mga motorsiklo nga nalambigit sa mga aksidente. Daghan sa riders maorag dunay suicidal tendency kay way kukahadlok. Pipila na gud ka mga higayon nga layo pa ko nagsinyas sa pagliko, pero way menor ang nagpadulong nga drivers.

Naa pay uban nga way kahadlok nga mo-counterflow sa trapiko. Duna say mopatunga o misikit sa dagkong mga trak nga daghan og blind spots. Mga kapin sa semana ang nakalabay, duna na say namatay kay naigo sa trak samtang nagmotorsiklo.

Mabasol ba ang truck driver? Di ra ba gyud kay di baya makita ang tanang mga sakyanan nga naa sa kilid. Yet, ang nakaigo nga drayber nga wa untay sala maoy mapriso ug makabayad pa nga di man unta nila kasaypanan. Kon moabot pa sa korte, seguradong mapilde ang habig sa prosekusyon kay maklaro na man kinsa ang sad-an.

Kinsa may di mahadlok sa magbiseklita? Palit na lang sila og motor kay sa magbiseklita.

WAY SUPORTA

Gawas sa bentaha sa motorsiklo kay maka income og dugang, wa say suporta sa kagamhanan ang sektor sa biseklita. Maingon pa gani nga medyo oppressive ang ubang bahin sa mga ordinansa nga nagpahamtang og mga multa sa makalapas nga siklista.

Kuwang o wa gyuy suporta sa mga local government unit ang biking sector apan kon naa man gani, kutob ra sa mga estorya, wa sa buhat. Ang Cebu City ug Mandaue ra ang naghimo og mga lakang sa pag promote sa biseklita apan di consistent.

Ang pagbutang og shared bike lanes di hustong lakang alang sa pagdasig sa mga nagbiseklita. Kay kinsa bay ganahan nga mosikad kon naay mga sakyanan nga imong kakompetensya sa pagsubay sa lane? Mao ni ang nasinati sa Dakbayan sa Sugbo. Gipul-an na lang og panakop ang patrollers gud kay wa may puas ang paglapas.

Ang wa maamguhi sa mga opisyal sa kagamhanan, ang biseklita mao ang labing dali ug labing sayon nga solusyon sa nagkagidlay nga kahimtang sa trapiko. Radical nga kausaban nga nagdala og kaayuhan.