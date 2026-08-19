Vallena: Nganong naayo ang akong hubak

Ang pagbiseklita usa ka klase sa sports. Dunay naghimo ini nga lingawlingaw lang samtang ang uban competitive, kanang mangapil og mga tournament. Ang naulahi maoy grabe ka hilig og biseklita.
Bisan gani ako sa bag-o pa, nisuway kog apil og tournament nga inato lang, apan wa ko nipadayon kay dunay limitation ang akong kusog. Naa koy kondisyon nga ingon sa doctor tungod sa akong hubak sa bata pa kaayo ko.
Hubakon ko hangtod sa 8-anyos. Nahunong lang kini human ko gihilot sa among silingan nga si Nang Susing, inila nga manghihilot sa among dapit. Iya ra kong gihumulsohan dayon nisulti siya nga dunay ugat nga napiit sa akong likod.
Iya ning gihinolhinol dayon gipislit. Kalit rang niundang akong saguysoy. Mao kadto ang katapusang atake sa akong hubak. Ingon pa ni Nang Susing, di allergy ang nakaingon sa akong hubak.
Nalisa ang usa nako ka ugat human ko nahagbong sa kabaw. Kada matandog, hubakon ko. Apan dako kaayo ko og pasalamat ni Nang Susing kay kon wa pa siya, wa naayo ang akong hubak.
Wa ko nag-ingon nga ang tanang hubak gumikan sa nalisa nga ugat. Kay dunay mga hubak nga ang trigger allergy samtang ang uban hubakon if maluya ang lawas.
Mas maayo nga ang doctor maoy mosusi. Sa akong bahin, nagbalikbalik na ko og lainlaing pediatrician. Wa maalibyuhi ang akong hubak. Hangtod nga nisulti si Nang Susing sa akong mama nga iya kong hiluton.
EPEKTO
Sa akong pagsikad tungas sa kabukiran, nakabantay ko nga dali kaayo kong kutasan. Hangtod nga niadtong 2014 nagpa-executive panel ko human nasakit kog mild anemia tungod sa akong insomnia.
Nakita sa X-ray nga ang valve nga nagkonektar sa akong baga ug kasingkasing barado 80 percent. Mao diay nga kutasan ko. Nipasabot ang doctor nga resulta kini sa akong hubak sa bata pa ko.
Gani gitambagan ko sa paghunong og biseklita, apan nidumili ko. Gani, ang akong blood pressure ug heart rate, ingon sa laing doctor, normal kaayo. Pang-athlete pa gani ang akong heart rate.
Apan ako kanunay nga gitamod ang pahimangno sa unang doctor. Wa na ko nagpalabi og palayo kon mosikad ko. Gisupak nako ang iyang tambag, apan di tanang portion nga akong giyam-iran. Mosikad ko kanang moderate na lang ang gilay-on.
Mas maayo gyud nang maminaw ta sa tambag sa doctor bisan di kinatibuk-an niini atong tuohan ug tumanon. Nakahibawo ka sa imong lawas, apan sila nagtuon og science sa lawas sa tawo.