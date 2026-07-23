Vallena: Nganong napalpak ang bike lanes?

Di mahimo ang bike lanes. Mao ni ang sagad mentalidad sa mga tawo nga sakyanan lang ang kanunay nga gihunahuna. Hinuon di tanang kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo mahimong butangan og exclusive bike lane. Ang pagbutang di sab sayon.
Ang exclusive bike lanes nagkinahanglan og pagtuon. Tun-an ang mga dapit nga butangan niini. Di tanang dalan mahimong butangan. Mao gani nga amo kining gitun-an.
Duna mi nakita nga mga kalsada dinhi sa Cebu City nga mahimong butangan og protected bike lanes. Dako ug igo kaayo alang niini.
Ang protected bike lanes importante kaayo kon palambuon ang bike culture sa Cebu. Ang mao nga klase sa bike lane magdasig sa publiko sa biseklita kay di na man sila kuyawan mosikad.
Apan di sayon ang protected bike lane. Sayon ra kaayo kini isulti. Sayon ra sab ang pagbutang. Ang lisod mao ang pagparespetar ug kooperasyon sa mga motorista, labina sa mga tigmotorsiklo.
Nasuwayan na kini sa Department of Public Works and Highways (DPWH). Palpak kay wa kini magamit sa mga siklista. Gibutang ra kini nga way konsultasyon gani sa mga siklista.
MINILYON KA PESOS
Ang DPWH pasiunang nigasto og P150 million sa ilang Bayanihan Bike Lanes Network dinhi sa Sugbo niadtong 2021. Di kini gamay nga kuwarta alang nako nga nausik ra.
Ang mao nga pundo gigamit alang sa 129 kilometro nga bike lanes nga nagtadlas sa Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu City, ug Mandaue City.
Dunay portions nga exclusive ug duna say shared bike lanes. Tipik kini sa pandemic recovery program nga hiniusang gihimo sa DPWH ug Department of Transportation (DOTr).
Ang labing dako og gasto mao ang tulo ka kilometro nga lima-ka-metro nga gilapdon nga separate bike lane sa South Road Properties (SRP). Gigahinan kini og P140 milyunes. Napuslan ba? Naa bay mga biker nga nigamit niini karon?
Sa ako nang giingon sayon kaayo ang pagbutang og bike lanes. Apan ang pagpanalipod niini gikan sa mga abusado lisod. Mao ni ang nahitabo sa kinabag-an sa bike lanes. Way nahimo ang mga local government unit (LGU).
Ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nitukod og Bike Lanes Board ug patrollers, apan napakyas kay di baya maato ang pagbantay sa bike lanes. Ang palpak nagsugod di sa City Hall, kondi sa mga barangay nga wa nagpakabana sa pagbantay sa bike lanes.