Vallena: Ordinansa alang sa ‘biking day’

Nindot kaayo tan-awon ang mga biker, skater, runners ug uban pang road mobility enthusiasts nga malipayong nagpahimulos sa mga kadalanan nga temporaryong gisirhan matag Dominggo sa Cebu Business Park ug IT Park. Sa pila na ka tuig, gipakita sa Ayala nga posible diay nga himuong lugar sa kahimsog, kalingawan ug panaghiusa ang dalan, dili lang agianan sa mga sakyanan.
Dalaygon kini nga inisyatiba kay nahatagan og luwas nga luna ang mga pamilya ug kabataan aron makadagan, makaduwa ug makig-bonding nga walay kahadlok nga mabanggaan sa mga sakyanan. Sa usa ka siyudad nga nagkadaghan ang konkretong estruktura apan nagkagamay ang open spaces, dakong butang ang usa ka dalan nga mahimong “playground” sa katawhan bisan kausa sa usa ka semana.
Apan makapaguol hunahunaon nga pribadong kompaniya pa ang nakahuna-huna niini samtang ang Dakbayan sa Sugbo mismo wala pa makapalihok og susamang programa. Mahimo man unta kini. Ang siyudad adunay gahum sa pagdumala sa kadalanan ug mahimong magsugod bisan sa usa lang ka bahin sa Colon o Osmeña Boulevard matag Sabado o Dominggo. Dili kinahanglan sirhan ang tibuok dalan; igo na ang pipila ka mga oras aron mahatagan og kagawasan ang katawhan sa paglihok ug pagginhawa.
Dako kaayo kini og benepisyo ilabina sa mga barangay nga halos wala nay duwaanan ang kabataan. Pananglitan sa Brgy. San Antonio, diin ang ilang bugtong basketball court sa Pelaez Extension nakuha na. Asa na man moduwa ang mga bata? Asa sila makakat-on sa disiplina, panaghigalaay ug himsog nga pamaagi sa paglingaw?
Mao nga angay gyud unta kini nga ma-institutionalize pinaagi sa ordinansa aron bisan kinsa pay molingkod nga administrasyon, mapadayon gihapon ang programa. Mag-designate og pipila ka mga dalan nga mahimong “people’s streets” matag weekend, nga luwas alang sa bikers, walkers, skaters ug pamilya.
Kini dili lang proyekto sa trapiko o sports. Proyekto kini alang sa panglawas, kalinaw sa hunahuna ug lig-on nga relasyon sa pamilya. Nakita na kini sa daghang night rides ug Earth Hour events diin liboan ka mga pamilya ang malipayong nangapil sa among mga kalihukan nga gipasiugdahan. Klaro ang mensahe: kon hatagan og luwas nga espasyo ang katawhan, mogawas sila, magkahiusa ug mahimong mas himsog ang komunidad.
Usahay, ang usa ka siradong dalan dili paglangan sa kalamboan, kondili dalan paingon sa mas buhing siyudad. Kinsa kahay mo-sponsor og ordinansa sa atong mga konsehal sa Cebu City alang niini?