Vallena: Overdue nang widening

Ang kalsada gikan sa Brgy. Talamban padulong sa Brgy. Pit-os gisugdan na sa pagpalapad. Sa akong interbyu kang Cebu City Councilor Alvin Arcilla, matod niya nga himuon kini nga 20 metros ang gilapdon ug duna usa ka metro nga sidewalk ang matag kilid.
Sa mga nakaagi niini nga dalan o mag-agian matag adlaw, dugay na unta kaayo ni nga gihimo, apan dunay mga kakulian, sama sa right of way acquisition kun kanang pagpalit sa mga yuta nga maagian sa road widening. Naandan na kini nga problema sa mga kalsada nga palapdan sa kagamhanan. Dugay ang proseso tungod sa mga lagda sa kagamhanan.
Matod ni Arcilla duna sila gihangyo nga paagi sa Commission on Audit (COA) aron mas mapadali ang pagkuha sa mga yuta nga maigo sa pagpalapad sa dalan. Kay kon di nila ikonsiderar ang hangyo sa Siyudad, maabtan og katuigan una mahuman ang kapin sa 4 kilometro nga kalsada. Maayo gani kay nasugdan na ang unang bahin gikan sa Talamban hangtod sa eskina padulong sa Brgy. San Jose. Duna pay mga bahin nga tiwasunon. Ambot nganong wa pa sementoha.
Maayo na lang nga nasugdan ang proyekto. Ang bridge sab diay dapit sa Villa del Rio himuon nga four-lane pinaagi sa gahin sa Department of Public Works and Highways (DPWH). Kay mag-unsa man tuod ang pagpalapad sa dalan kon unyag abot sa taytayan mogamay ang agianan. Ang mao nga taytayan nagkinahanglan sab tingali og atiman sa estruktura tungod kay sa early 80s pa kini natukod. Daghan nang mga baha ug bagyo ang naagian niini, ang labing uwahi mao ang Bagyong Tino nga nikalas og mga kinabuhi.
Alang nako overdue na kaayo ang pagpalapad sa mao nga dalan nga nagkapit-os kada tuig tungod sa pagpanaghan sa mga sakyanan. Lisod ug kuyaw kay kon mosikad ka sa biseklita, gikinahanglan ang triple nga pagmatngon kay nakig-inilugay ka sa ubang mga sakyanan, sama sa mga motorsiklo. Usa ni sa mga katarungan nga di na kaayo ko ganahan nga mosikad.
Sa miaging tuig nagbiseklita ko, gikulbaan ko sa dagko nga mga dumptruck nga nitupad nako. Gamay lang nga sipyat, kalagmitan ang aksidente. Ning pagpalapad sa mao nga kalsada, at least maibanan ang kulba, mas malikayan ang aksidente.