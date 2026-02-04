Vallena: Pagbiseklita kay duol ra

Ning nanglabay nga mga semana, dunay mga higayon nga nag-commute ko sa PUJ kay akong gibilin ang among sakyanan sa usa ka dapit o sa balay lang kay sa Sunstar o usa lang ka lugar ang akong adtuon, sama sa Ayala Center.
Akong nabantayan ang kadaghan sa mga maglinya nga mga pasahero, bisan sayo pa sa hapon, maghuwat nianang rota nga 12L. Kanang Labangon nga moagi sa Ayala. Taas kaayo ang linya sa mga pasahero, wa pay labot nianang mag-atang nang daan sa Gaisano Metro. Sa di pa moabot sa terminal, puno nang daan sa mga pasahero.
Duol ra kaayo ang Labangon kon gikan ka lang sa Ayala Center. Kon ako usa ka lalaking trabahante nga di maka-afford pagpalit o pagdata og motorsiklo, akong tiguman og gamay ang pagpalit og biseklita aron akong magamit sa pag-commute. Wa na kinahanglana ang paghuwat og dugay, pakig-ilugay sa pagsakay sa ubang mga pasahero.
Ang rota di sab kuyaw, di sama sa amoa sa Talamban, Bacayan, ug Pit-os nga manghadyong ang mga motorsiklo bisan naa nagsubay sa kilid sa dalan. Akong nahunahunaan nga mas maayo ang biseklita sakyan kaysa makiglayog ka sa pagsakay sa pasaheroang mga sakyanan.
Bisan gani alang sa usa ka tinun-an nga naa lang nagtungha sa downtown sa Cebu City, sama sa University of Cebu, University of San Jose-Recoletos, University of the Visayas ,ug Cebu Normal University, ang biseklita is a very good option for commuting.
Ang mga tunghaan kinahanglan sab nga mokonsiderar niani nga mga tinun-an, labina niadtong averaged lang intawon og kahimtang. Dako na kaayo ni og tabang sa mga ginikanan nga makadaginot sa gasto sa pletihan.
Tagpila gud ang minimum nga pletihan? Tag 15 sa modern PUJ ug P13 sa TUPJ. Unya sagad lima ngadto sa unom ka adlaw ang mga klase matag semana. Imo nang pil-on og kaduha ang magasto kada adlaw, dako na kaayo na og tabang sa yanong mga pamilya.
Kon duol ang destinasyon, ang biseklita maoy maayong opsyon.
NIHIT GIHAPON
Ang amo sang mga PUJ sa rota nga 62C wa gihapoy kausaban. Kon unsa ka nihit kaniadto, mao ra gihapon karon. Mao ni ang rota, uban sa 13B, nga moagi og dalan Ramos ug University of San Carlos-Main. Sa usa ka 62C, pil-on og katulo ang gidaghanon sa 62B ug samot na sa 13C nga kaupaton.
Ako ning gihisgutan aron unta mahimuan og lakang sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang pag-augment ani nga rota tungod kay nihit ang sakyanan, labina sa rush hours.