Vallena: Paglikay sa mga aksidente

Usahay magbutokbutok ang atong dughan samtang magmaneho og sakyanan sa atong kadalanan. Ingon niana kakulbahinam ang atong kinabuhi sa dalan. Ingon sa pagpanimpalad ang atong gihimo matag adlaw.
Wa ta masayod unsay mahitabo nato kay bisan unsaon nato og amping, naa man gihapoy kamote riders. Daghan ang mga tarong, apan daghan sab ang wala gahuna-huna sa ilang kaluwasan.
Niay pipila ka mga pointer aron maminusan ang kahigayunan sa disgrasya samtang magmaneho, labina sa motorsiklo.
I-check ang brakes sa imong sakyanan sa di pa mobiyahe. Tan-awa ang suga kon mosiga ba ang tanan, labina ang signal lights.
Kon magmotorsiklo ka, ayaw pagpadagan nga magsal-ot-sal-ot sa mga motorsiklo ug four-wheeled nga mga sakyanan. Kalagmitan kon imo ning buhaton, dako ang tsansa nga maigo o makaigo ka.
Ayaw pagsikit sa ubang mga sakyanan. Likayi ang pagpadagan tunga sa duha ka mga sakyanan kon magmotorsiklo o nagbiseklita ka. Kuyaw kaayo nga masaghiran ka.
Likayi ang pagpadagan og kusog kon huot ang trapiko. Sa ingon niini duna ka pay higayon nga maka-brake kon duna may mokalit og hunong. Kanunaya ang pagmintinar og igong gilay-on sa imong gisundan nga sakyanan.
Bantayi ang imong atubangan, duha ka mga kilid ug likod.
Kon mobalhin ka man og lane, gamita ang imong signal light. Ayaw pagliko kon di mo pa makita ang dulong sa sakyanan nga nagsunod nimo diha sa imong side mirror.
Samtang magdulong sa pedestrian lane, menor sa pagpadagan. Kon dunay molabang, hunong. Ayaw pagbusina kay ang pedestrian lane naandan kana nga agianan sa tawo. Wa kay katungod nga mobusina sa nanglabang. Mohatag ka gyud og higayon sa pagpalabang kanila.
Menor kon naa ka sa eskina o blind curve. Ayaw pagpabulhot sa pagpadagan. Human momenor, pagbantay kon duna bay mokalit sa paggawas. Busina sab sa samang higayon.
Kon imo nang bisyo ang mo-beat sa red light, undanga na. Pila na man ka mga aksidente ang nahitabo tungod niini?
Ayaw pag-counterflow. Mao ni ang komun kaayo nga hinungdan sa mga aksidente. Kon duna kay insurance, matabla ka gyud kay nakalapas ka man sa balaod sa trapiko.
Pipila lang ni sa angay mong hinumdoman kon magmaneho og sakyanan. Dako ni og ikatabang sa paglikay o pagpaminos sa kahigayunan sa aksidente.