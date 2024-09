Vallena: Pagplano

Dugay na kong wa nakasaka nga nagbiseklita sa kabukiran sukad ko nasakit og eczema. Nakakaon ko og tagam human ko nasaagsaag sa kabukiran sa Consolacion kay nasayop ko og liko sa mga karsada sa akoang pag-uli. Nilapos ko sa Dakbayan sa Mandaue sa pagsuotsuot nako sa kadalanan nga wa pa nako maagii sukad.

Niabot ko sa balay sa alas 10 na sa buntag nga puwa na kaayo ang mga panit. Nalimot ko sa sulti sa doktor nga di na kaayo ko magbabad sa init tungod kay dali ko mag-sunburn human sa eczema.

Lahi sa motorsiklo nga mahimo rang mag jacket ug mag gloves og baga, sa biseklita mas maayo nga magsul-ob og nipis, medyo hayahay nga jersey nga long sleeve. Mas grabe sab ang exposure sa adlaw kay hinay ang movement itandi sa magsakay ka sa motorized nga sakyanan. Mas hinay ang movement sa butang, mas grabe ang exposure.

Ang akong anak nga babaye maoy nakabantay sa grabe nako nga pagpamuwa niadtong higayuna. Nakuyawan siya og maayo kay mao sab ni ang nahitabo nako kaniadto sa Camotes kay wa ko nag long sleeve kay lagi nagsalig lang kay motorsiklo ang akong gisakyan ug daghan sab ang mga kahoy nga makasalipod daplin sa karsada. Init kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Sukad niadto niundang ko og biseklita sa medyo layo.

DI SAYON

Kon wa ka pa nakasuway og saka sa bukid, mas maayo nga di ka magpatuga-tuga og kuyog sa grupo nga layo na kaayo og biyahe gawas kon uyon sila nga diha lang mo sa duol. Kay ang duha ngadto sa tulo lang unta ka oras nga biyahe, mahimo nang usa ka adlaw. I am talking from experience.

Kana lang Brgy. Guba gikan sa amoa, makuha ra na sa hinay kaayo nga sikad og usa ka oras ug 20 minutos ug kon magkadugay, makuha na lang gani og 50 minutos. Apan dihang nagsugod pa ko og sikad, nanggikan mi og alas 7:30 sa buntag, naabot mi og alas 11 sa udto na. Didto na lang gud mi maniudto sa Brgy. Guba sulod sa pipila ka mga Dominggo.

Dihang naanad na ko og tungas, pagpamahaw na ang amoang buhaton sa Brgy. Guba kay alas 8 pa lang, toa na mi sa barangay. Alas 10 sa buntag nauli na mi sa tagsa namo ka balay. Human maka-relax, makahigayon pa sa paghigda aron motagpilaw. Mahimuot gud ko nga maghuna-huna hangtod karon kay gilaliman ka nga ang akong mga kauban nga taga Talamban ug Bacayan pwerte na diay nga pag-antos og hinuwat nako.

Ang akoa lang kay wa ko ni-surrender bisan sa kalisod sa pagtungas. Kalima gud ko sige og pahuway kay di na gyud madala og ginhawa. Never surrender bisan kon di sayon. Sikad kada adlaw kay madugay mo-improve ra ang imong kusog. Ang mga kusog kaniadto imo ra nang maapsan ug hayan, malabwan pa ang ilang kusog. Never surrender. Karon makaya ra nako bisan way practice sa pagtungas sa bukid.

SUKOD

Importante kaayo ang bike geometry sa imong endurance sa ride. Mao ni ang hinungdan kon ngano’ng ang mga professional cyclist gisukdan og personal gyud nga biseklita sa ilang sponsors sama sa Giant, Trek ug uban pang bike brands.

Sa commercial nga mga biseklita, labina sa mountain bike, lisod kaayo ni nga tahas kay fit all ang gipamaligya. Dunay mga numero ang matag frame. Ang akong frame size unta kay 15 apan mas haom nako ang 14.5. Sa akong Giant ug Niner, puro ni 14.5 ang sukod nga haom sa akong height nga 5’4.

Lima ka frames ang ning-agi nako ug ang 14.5 mao ang mas haom alang nako base sa akong gipamati kada human sa ride. Mas dako ang bike frame size kay nimo, sakit unya’g kahuman og ride. Mao sab ang imong pamation kon mas gamay pa nimo ang frame.

Busa sa di ka pa mopalit og bike, pag research una unya pangutana sa mga nag-una pa nimo, labina gyud sa mga bike mecha­nic kay nasayod sila niini. Isulti ang imong gusto nga biseklita.

Ayaw sab pagpadala og estorya sa mga tawo nga bias sa ilang preference. Labina gyud anang dunay preference sa usa ka biking discipline. Kani ra bang mga tawhana papaliton sab ka og full suspension frame bisan kon ang imong gipangita rigid frame kay maoy haom sa imong gusto nga mountain biking. Hinuon duna may full suspension nga pang XC but mao lagi, mahal sab kasagaran.

Sa pagsige ra ba nimo og kuyog sa mga grupo, maengganyo ka og upgrade na sab. Busa, kon magpabarog ka og mountain bike, ayaw og ahat-ahat. Kanang impulsive buying ba mas makagasto ka hinuon og dako sama nako. Kay niadtong 2009 nipalit ko og tag P8,000 nga MTB but I ended up spending another P11,000 sa pag upgrade.

Busa mas maayo nga mag research unya planuhon kon pila ang budget. Mao ni ang timan-i kanunay.