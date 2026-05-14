Vallena: Paigo kaha ang mga PUJ?

Sa giaprobahan nga Local Public Transport Route Plan (LPTRP) sa Dakbayan sa Sugbo, limitado na lang sa 1,013 ka PUJs, moderno ug tradisyonal, ang magdagan sa 40 ka mga rota, gikan sa 60 kapin. Lantawunon pa kon paigo ba ang mao nga gidaghanon sa mga PUJ.
Dunay mga kabalaka nga di paigo sa gidaghanon sa mga pasahero, labina sa rush hours, ang mao nga gidaghanon sa pampublikong mga sakyanan. Sa akong nasabtan, magdepende kini nga mga rota sa pagkahuman sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT).
Kon naa man ang mga bus, bisan sa Pit-os-Talamban nga rota, di kini angay nga kabalak-an kay di man layo. Naa ra ni sa mga tulo ka kilometro kapin. Madala ra ni og sikad sa biseklita.
Sa konsepto nga gipresentar kaniadto sa mga forum ug public consultations sa CBRT nga akong natambungan, ang mga PUJ moserbisyo sa feeder routes. Diha na lang sila kutob sa CBRT stations. Sa akong pagsabot, di na makalahos sa iyang naandan nga mga destinasyon ang mga PUJ.
Sa ato pa, kon kaniadto mosakay ka og ka usa sa PUJ padulong sa Colon ug Carbon gikan sa Pit-os, mahimong kaduha o katulo ka na mosakay kay wa may bus moagi sa Carbon nga medyo layo sa rota sa CBRT. Maglakaw lang kaha ang mga senior citizen nga moadto sa Carbon?
BISEKLITA
Sa among kasinatian sa folding bike enthusiasts, ang LRT management sa Metro Manila nitugot sa pagdala sulod sa wagon sa mga folding bike. Mao ni ang gibuhat sa mga sakop ug opisyal sa Tiklop Society of the Philippines nga ni-lobby niini.
Mao sab ni ang among gibuhat ug giuyonan sa mga CBRT proponent. Kapin na sa 10 ka tuig ang nakalabay sukad niadtong mga konsultasyon nga akong natambungan kabahin sa bus rapid transit, apan ang phase 1 pa gihapon ang nahuman. Gilalisan pa.
Ang biseklita mahimong masakyan latas sa feeder route ug mahimong ibilin sa bike racks sa matag station o mahimong dad-on aron masakyan sa pasahero unya’g kanaog niya sa bus. Di na kinahanglan pang mobalhin sa PUJ.
Apan niadtong manakay og PUJs, paigo kaha ang gidaghanon sa units nga mohakot sa mga pasahero? Ang problema tingali di ang gidaghanon sa units, kon di ang kadali sa pagtuyok sa mga PUJ sa iyang mga rota. Madugay ang pagbalik, gamay ra nga PUJ ang makahakot sa mga pasahero nga nag-atang sa kadalanan.
Maayo sab unta nga kon moabot man gani kini nga higayon, di mosaka ang galastuhan sa pletehan. Kon kini mahitabo, ang biseklita maoy solusyon.