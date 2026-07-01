Vallena: Panahon ray masayod

Nalipay kaayo ko human nahibawo nga tun-an na ang multi-modal nga transportasyon dinhi sa Sugbo aron ipatuman kini sa umaabot nga katuigan. Naglakip kini sa underground railway, bus rapid transit (BRT), ug paggama og dugang mga dalan nga dunay sidewalk ug bike lane.
Sa advanced nga mga nasod sa Europe, mao kini ang ilang gihimo. Gani, dunay mga nasod sa Europe nga mas daghan ang mga biseklita sa kadalanan kay sa motorized nga mga sakyanan. Usa niini ang Sweden, diin nakasuroy ang akong higalang kalihim sa city council sa Naga City nga si Gary Jones Cabotaje. Mao ni ang iyang naobserbahan.
Sa katapusan, giila na sa Department of Transportation (DOTr) ingon man sa Department of Public Works and Highway (DPWH) ang kamahinungdanon sa biseklita isip laing paagi sa transportasyon. Maghatag kini og duha ka mga kaayuhan: maayong panglawas ug pagminos sa carbon dioxide emission sa atong kadalanan. Makaayo sa kalikupan. Makaayo sa lawas.
Ang bike lane magdasig sa katawhan, labina sa hilig og biseklita, sa pagsikad. Ang sidewalk nga dunay igong gilapdon, labing minos dos metros, magdasig sa publiko sa paglakaw, inay nga mosakay bisan duol ra ang destinasyon.
Tapulan ang katawhan sa paglakaw kay kuyaw ang atong kadalanan gikan sa bag-id sa mga sakyanan. Hagip-ot kaayo ug usa na lang ka dangaw maigo ka na sa mihadyong nga sakyanan. O motorsiklo nga gimaneho sa reckless nga driver.
MADAYON KAHA?
Maayo kaayo ang pagtuon sa nagkadaiyang matang sa publikong transportasyon ug hinaot nga di lang kutob sa pagtuon. Human sa plano, sugdan ang proyekto aron di lang makaingon ang publiko nga ang kagamhanan kutob ra sa istorya ug imahinasyon.
Kay nahitabo na man kini sa miaging administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Si anhing Kongresista Raul del Mar niproponer sa pagtukod og subway nga maagian sa mga sakyanan, gikan sa Talamban lahos sa Asilo dela Milagrosa, eskina sa Archbishop Reyes ug Gorordo Ave.
Wa makaugpo ang proyekto kay dunay ningbabag nga mga opisyal nga impluwensyal niadtong panahona. Kon maayo ba kadto o di, di ma-evaluate kay wa pa man sab tingali kadto ibase sa pagtuon. Apan bisan pa, maanindot unta kaayo kon gitun-an.
Hinuon, ang mao nga rota mao may subayan sa Package 3 sa BRT. Asay epektibo ug mas sayon sa pagtukod sa duha, ang panahon ra gyud ang masayod. Ang pagtuon sa multi-modal public transport maayo nga lakang. Matuman kaha? Ang panahon ra lagi ang masayod.