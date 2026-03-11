Vallena: Presyo sa gasolina: Ang kadena sa krisis

Grabe na kaayo ang pagsaka sa presyo sa gasolina. Ning semanaha, gibanabana nga mosaka ang presyo matag litro og gikan sa P19 ngadto sa P24. Tinuod nga gianam-anam ang pagpatong sa umento, apan dili gihapon ikalimod nga dako kaayo ang ambak. Sa miaging semana pa gani, dunay mga kompaniya sa lana nga nagpresyo na og kapin P60 matag litro sa gasolina.
Ang hinungdan niini dili na sekreto. Ang tensiyon ug gubat sa Middle East maoy nagpatunhay sa kakulang sa suplay sa lana sa kalibotan. Ang Iran nagdesisyon sa pagsira sa Strait of Hormuz, usa ka kritikal nga agianan sa mga barkong nagkarga og krudo padulong sa lainlaing nasod, lakip na ang Pilipinas. Kini nga bahin sa kadagatan nahimutang duol sa teritoryo sa Iran ug tungod sa hulga nga mahimo silang tirohan kon moagi, nangahadlok ang daghang mga kompaniya sa lana.
Kon mosaka ang presyo sa gasolina, dili lang mga drayber ang maapektuhan. Ang epekto niini mokatap sa tanang bahin sa ekonomiya. Ang mga pagkaon ug palaliton kinahanglan ibiyahe pinaagi sa barko, eroplano, ug trak. Kon mosaka ang gasto sa transportasyon, mosaka sab ang presyo sa mga produkto. Sa yano nga pulong: ang umento sa gasolina awtomatikong mahimong umento sa presyo sa pagkaon ug panginahanglan sa matag panimalay.
Dili lang kana. Apektado sab ang bayranan sa kuryente. Gibanabana nga mosaka og mga 16 porsiyento ang electricity rates. Sama sa naandan, ipasa kini nga dugang gasto ngadto sa mga konsumidor. Ang mga negosyo mopatong sa ilang presyo aron mabawi ang ilang gasto sa enerhiya ug transportasyon. Sa katapusan, ang ordinaryong katawhan gihapon ang mopas-an sa kabug-at.
Ang mga nanag-iya og sakyanan nga de-makina mao gyud ang unang makabantay sa kapait sa kahimtang. Ang uban mahimong mopili sa mas daginot nga alternatibo sama sa motorsiklo. Sa ubos og CC nga motorsiklo, kasagaran makadagan og mga 40 kilometro matag litro sa gasolina. Kon itandi sa upat ka ligid nga sakyanan nga adunay average nga 14 kilometro matag litro, dako gyud ang kalainan sa konsumo.
Apan aduna pay usa ka transportasyon nga halos walay gasto: ang biseklita. Gawas sa daginot sa gasolina, makahatag pa kini og maayong ehersisyo sa lawas. Ang problema lang, dili pa andam ang kadaghanan sa atong kalsada alang sa mga nagbiseklita.
Sa katapusan, ang pagsaka sa presyo sa gasolina dili lang estorya sa presyo sa gasolinahan. Kini kadena sa krisis nga moigo sa pagkaon, kuryente, transportasyon, ug sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Samtang nagpadayon ang tensiyon, ang pangutana nagpabilin: hangtod kanus-a makalahutay ang bulsa sa katawhan?