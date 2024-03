Vallena: Sa karsada magsugod

Kon mobility sa Sugbo ang hisgutan, ang haom kaayo sa hagip-ot nga mga karsada mao ang biseklita. Di four-wheeled nga mga sakyanan ug modern PUV. Kay kon gidasig pa ang pagbiseklita pinaagi sa pagbutang og mga imprastraktura nga pangsuporta, sama sa bike racks, bike lanes ug shower rooms sa mga building, diin ang mga siklista mahimong makahimasa o makaligo human sa pag-bike aron di manimaho, daghan tingali ang maengganyo.

Himuon unta nga ehemplo sa dagkong mga kompaniya ang gibuhat sa mga mall, sama sa Ayala ug SM nga nagbutang og bike racks nga luwas sa posibleng pagpangawat. Di lang unta bike racks, kon di, magbutang og shower o bathroom alang sa magbiseklita nga mga kawani.

Gasto ba? Tingali for a mini­mal fee, okay ra tingali ang mogamit. Sa call centers, masarang kaayo ang P10 kada kaligo. Di baya makahurot og usa ka baril ang usa ka tawo. Sagad usa ra ka balde. Mahal ra gani na. Mas haom ang P5 nga pangkaligo. Sa P25 ang semana o P200 ang buwan, okay ra ni sa budget sa simple nga kawani.

Hayan madasig pa ang mga kawani nga mag bike-to-work kada working day. Di lisod o di imposible ang pagkab-ot ning mao nga lakang. Mas healthy nga mga kawani, mas productive sa trabaho. A very good investment sa human resource.

EXCLUSIVE

Apan bisan pag dunay support ang pribadong mga kompaniya ani nga lakang, kon ang kagamhanan di makaha­tag og exclusive o protected bike lane, kawang lang kini.

Kay ang tanan diha magsugod sa karsada, wa sa pribadong mga opisina.

Kinsa may ganahan nga mosikad sa nagkakuyaw nga mga karsada, puno sa reckless drivers sa mga motorsiklo?

Pun-an pa sa mga bicycle rider nga kuwang og road safety orientation, ganahan kaha ang ordinaryo nga citizen nga mag bike-to-work?

Apan lami kaayo paminawon ang kagamhanan nga mag-inagurar og mga imprastraktura nga nag-support sa biking sa karsada.

Sama sa nahitabo sa exclusive bike lane sa Cebu South Coastal Road (CSCR) nga giinagurahan kapin sa usa ka tuig na ang nakalabay.

Maihap lang ang mga higa­yon nga nakakita ko og tawo nga nigamit niini sukad sa pag-inagurar. Ngano kaha? Usa sa akong nakita mao ang nahimutangan niini.

Di kini accessible sa ordinaryong mga tawo nga magbiseklita tungod kay moagi ka pa og portion sa CSCR una ka pa makaabot sa mao nga lane.

KUWANG

Gawas nga gikinahanglan ka pang mosikad padulong sa mao nga lane, nga alang nako nindot unta kaayo, kuwang ra ang gitas-on niini. Maanindot unta kon kini nanukad sa karsada sa di pa ang SM Seaside o sa may eskina sa mao nga mall.

Kini igo na unta nga madasig ang mga siklista sa pagtindak, bisan man lang lingawlingaw. Apan ang 2-3 ka kilometro nga gitas-on sa bike lane mubo ra sa mga nakat-on na pagsikad.

Maayo lang sa mao pay pagpraktis o bag-o lang nga nakat-on sa pagtindak. Di makalingaw sa taudtaud nang nagtindak.

Sa ato pa, kuwang sa mga siklista ang gitas-on ug di sab magamit sa bike-to-work. Busa, kinsa may ganahan mogamit niini?

Di ba usik sa kwarta kay kay kini kuwang ra busa wa ma­gamit?

Apan di pa uwahi ang ta­nan. Nganong di man kini sumpayan lahos sa Talisay ug manukad na sa may eskina sa SM Seaside inay ngadto na sa saylo sa mall?

Kuyawan ang mosikad sa SRP sa maghaguros nga mga sakyanan, busa kinsa may ganahan mogamit sa exclusive bike lane?

Kaniadto nga nagsige pa mi og lobby sa bike lane ngadto sa Cebu City Council, gipaninguha namo ang pagduso sa exclusive o protected bike lanes, apan gisalikway ang mao nga proposal.

Katuigan ang nakalabay o 10 ka tuig karon, way epekto ang pagbutang sa shared bike lanes. Mas daghan ang mga motorsiklo nga mangagi kay sa mga nagbiseklita.

Nakahibawo ko ini kay mao ni ang akong nakita sa mga karsada sa Cebu City ug Mandaue.

Wa na magsilbe sa iyang katuyoan ang pagbutang sa bike lanes.

Kon di protected lanes ang gamiton, mausik lang ang minilyon ka pesos nga pundo.

Sa ako nang giingon, ang kadasig sa citizens sa pag-bike diha sa luwas nga karsada manukad.