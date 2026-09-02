Vallena: Scooter, biseklita solusyon sa mga problema

Duha ka oras maglingkod ko sa lingkuranan sa drayber. Ang biyahe unta molanat ra og 25 minutos. Apan tungod sa kahuot sa trapiko, mao na ang kadugayon sa biyahe.
Kapin sa usa ka oras ang nausik kada adlaw. Kapin sa usa ka oras ang productivity nga nausik. Di lang ako ang nakasinati ini. Kinabag-an sa mga Sugboanon ang apektado.
Niadtong sayong bahin sa 2000, bilyunes na ka pesos ang nausik sa atong ekonomiya sa trapiko kada adlaw. Pipila na ka dekada ang problema, apan wa nasulbad.
Dunay mga solution, apan gilalisan pa unsa nga solusyon ang haom gamiton.
Nanaghan og maayo ang mga sakyanan kada tuig. Nagkadako, nagkagrabe ang problema.
Dunay simpol unta kaayo nga solution samtang nagpaabot kita sa malungtaron nga sulbad sa atong kalbaryo. Apan giyam-iran sa kadaghanan kay di kuno maayo. Pipila ra sab ang naggamit ani.
Akong pasabot mao ang biseklita ug ang gagmay nga electric scooters. Apan gitan-aw sa publiko nga maoy kontrabida.
Businahan sa mga drayber kay nagsamok kuno. Yet, mao ni ang labing dali ug simpol kaayo nga solusyon sa atong kalbaryo.
Di sab ta makabasol kay ang atong mentalidad pabor man sa makina nga sakyanan. Kanang two ug four-wheeled. Apan sa electric scooter ug biseklita, atong gisulbad ang mga problema: trapiko ug polusyon.
Ang two-wheeled nga transportasyon gamay ra og space nga magamit sa dalan. Lahi sa awto o SUV. Mas maka-save og space. Mas daghan ang makaagi sa dalan.
Ang scooter ug biseklita wa say giboga nga aso. Kay wa, walay dala og polusyon sa palibot. Ang ebidensya niini, atol sa among road revolution kaniadto, gisukod sa Environmental Management Bureau (EMB) 7 ang kalidad sa hangin sa dalan nga wa paagii og mga sakyanan.
Malipay ka. Ang kalidad sa hangin misaka og maayo. Ila ning gitandi sa mga adlaw diin nangagi ang mga sakyanan, sama sa Osmena Boulevard. Dihang ang portion ini gisirhan, ang kalidad sa hangin misulbong og maayo.
Sa ato pa, makaayo sab sa panglawas ang paggamit niining duha ka mga matang sa transportasyon.
Wa pa gyuy langas. Way noise pollution. Ang noise pollution usa sa giingong mga nakaingon sa stress.
Mao na ang resulta sa pipila ka mga pagtuon. Na-reduce ang stress, maayo kini sa atong mental health.
Biseklita, scooter. Mga sakyanan nga daghang gidala nga benepisyo, apan giyam-iran sa mga tawo.