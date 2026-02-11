Vallena: Sige lang og meeting

Sa matag higayon nga maghisgot mi sa akong mga higala kabahin sa trapiko, mosulod dayon sa akong hunahuna ang hapit duha ka tuig nakong bike to work, gikan sa balay padulong sa SunStar ug pabalik. Napugos ko sa pagbiseklita tungod sa walay hunong nga kahuot sa trapiko.
Dunay mga higayon kaniadto nga ang trapiko magsugod sa Brgy. Pit-os hangtod sa Ayala Center. Ingon niana ka grabe ang kahuot nga ang linya sa mga sakyanan maghunong ug kon molihok man gani, murag bao ang dagan.
Ang biyahe molungtad sagad og sobra sa duha ka oras, usahay moabot og tulo kon ingon ana ang kahimtang sa dalan, bumper to bumper ang tanang mga sakyanan.
Ang kauban sa akong misis mogikan og pasado alas 6 sa buntag, moabot og pasado alas 9. Ang biyahe gikan sa Bacayan padulong sa GMA 7 sa Brgy. Apas, agi sa Gaisano Country Mall padulong Tesda, JY, hangtod Busay. Ingon niana ka makapaluya.
Pagdaghan sa mga scooter ug motorsiklo, nihunong ko sa bike to work, nipalit ko og scooter aron makahatod ug makakuha sa akong misis nga kanunay ma-late tungod sa trapiko. Wala koy laing nakita nga kapilian; ang scooter maoy labing paspas, labing dali nga paagi.
PROBLEMA
Ang makapaguol, sa kadugay na niini nga suliran, mao ra gihapon ni ang ilang giila—ang problema. Wala gyud gitan-aw ang solusyon. Hangtod nga migrabe ang kahimtang ug giunhan na sa paspas nga urbanisasyon. Gilauman na man diay unta ang kalit nga pagtubo sa syudad, wala gipatuman ang mga kausaban nga gisugyot sa mga pagtuon sa langyaw nga mga institusyon.
Wala kini gamita kay mas abtik sila sa paghisgot sa problema kaysa sa pagsunod ug pagpatuman sa solusyon.
Nangutana ko ani kaniadto og usa ka negosyante nga involved sa planning sa kagamhanan. Ang iyang tubag, mahal ang gasto. Hangtod nga nanurok ang mga dagko ug tag-as nga building.
Karon, halos imposible na ang pagpalapad sa kadalanan kay sa kilid, nagtindog ang mga condominium. Nanaghan ang mga tawo, nisamot kadaghan ang mga sakyanan, apan ang dalan? Mao ra gihapon. Ang mga PUJ, giilisan lang og modernong bersyon. Ang implementasyon sa PUJ modernization pakyas gihapon.
Duna pa bay mahimo ang kagamhanan niining nag-umido nga problema sa trapiko? Duna pa, apan kulang sa political will. Nahadlok sa public backlash mao nga walay solusyon nga mapatuman.
Sama sa akong kanunay'ng giingon, mass transport sama sa LRT, BRT ug protektado, segregated bike lanes ang solusyon. Mahimo unta kini kon dunay hugot nga political will ug suporta gikan sa mga barangay kapitan, mayor, hangtod gobernador.
Apan hangtod karon, ang mga kalihukan kutob ra sa istorya. Sige lang og meeting, way kahumanan.