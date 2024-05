Vallena: Sikad, ayaw padala sa kahadlok

Daghan ang gusto nga magbiseklita, labina sa mga babaye. Nakakita ko og daghang mga babaye, bisan gani mga bata, nga nag-bike dihang grabe pa ang Covid pandemic. Apan samtang nag-anam og balik ang kadaghan sa mga sakyanan sa kadalanan, nagkagamay sab ang mga nagbiseklita, labina sa mga babaye uban sa ilang pamilya.

Duna say sukaranan ang mao nga kahadlok. Sa kadaghan sa mga disgrasya sa karsada, kinsa bay di mahadlok nga mosikad sa atoang kadalanan? Naandan nang dunay mangatikangkang nga mga nagmotor.

Diha say pipila ka mga aksidente nga biseklita ang naigo ug naangol ug gikamatyan sa mga biktima. Kini nga mga talan-awon sa kadalanan nagkondisyon sa huna-huna nato nga kuyaw ang karsada mao nang mahadlok kang magbiseklita.

Apan sa ako nang giingon, mas daghan ang mga aksidente sa motorsiklo ug uban pang motorized nga mga sakyanan itandi sa biseklita tungod kay slow-moving ni kay sa mga sakyanan nga naay makina.

Bisan gani sa kabukiran karon, kay duna na may daghang mga adunahan nga nagpuyo, naa na say daghang mga sakyanan. Maayo ra ba og dagko ang mga dalan, naay uban blind curve nga kuyaw tang masaghiran gani. Based on experience ni nako sa kabukiran.

COMMON SENSE

Magpagapos ba ta sa kahadlok? Life is short sa ginaingon pa. Mag-amping ta ug managana lang gyud. Always wear a helmet and gamita ang common sense. Kanang maghuna-huna ka nga luwas ka. Sama anang magsubay ka sa karsada, ayaw pagsulod sa tunga, daplin ka lang kay slow moving man ka.

Ayaw sab pag-ikis-ikis sa pagpadagan aron di ka ma sideswipe sa nagsunod nga mga sakyanan. Sa di ka pa moliko, seguraduha nga makabantay ang nagsunod nga mga sakyanan pinaagi sa pagsinyas ug pagtan-aw kon wa bay nagdulong. Sagad mao ni ang nakaingon nga dunay nadasmagan.

Sa gabii, kinahanglan makita ka. Ayaw pagsul-ob og dark nga mga senina unya magtaud og blinkers alang sa visibility. Unya ayaw pag-counterflow sa mga karsada nga one-way, labina kon dunay mga blind curve. Kon kuyaw sa adlaw, samot na sa gabii.

Mao ni ang akong giingon nga common sense.

CHECK-UP

Kon ganahan ka nga motungas sa bukid, be sure nga naa sa maayong kondisyon ang imong biseklita, labina sa brake, ligid ug uban pang moving parts. Importante gani ang life sa ligid. Mga two years nga sige nga gamit, maayo na nga ilisan. Kada two months, kon magsige ka og sikad, mas maayo nga imong ipa chek sa bike mechanic ang imong rig.

Upgrade? Ayaw padala sa impulse kay mahinayak ka og pangutang aron lang mo level up. Ang i-develop ang imong skill kay bisan pa og ordinaryo ka og biseklita, kon naa kay skill, labina sa climb ug dulhog, daygon ka sa mga maayo lang sa porma. Kanang nindot og biseklita apan magsige lang og pahuway.

Busa, samtang naa ka pay ikasugakod, ayaw og padala sa kahadlok. Sikad gud, apan pag-amping. Gamita kanunay ang common sense kon mosikad ka, labina kon anha ka ra sa karsada.