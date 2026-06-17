Vallena: Sikad bisan kuyaw

Kon kalingawan ug exercise ang hisgutan, ang biseklita di matupngan. Gawas nga makapasingot ka, makalaag ka pa. Mahimo kang magkape o mag-tea sa imong paboritong café. Di ka maghuna-huna sa kalay-on kay paspas ang imong pagbiyahe. Makalingaw gyud, di ba?
Daghang mga managhigala ang mag-bonding pinaagi sa biseklita. Daghan sab ang magkaila ug magkahigalaay kay managsama og hilig--ang pagsikad.
Mao ni ang akong na-experience dihang nagsugod pa ko og sikad. Daghan kong nahimong mga higala.
Gaan ang akong kanunay bation ug bisan kuwang ko sa tulog, excited gihapon ko nga mosikad ug motungas sa Brgy. Busay kada buntag.
Moduaw sa lubong sa akong anak una ko mopadayon og sikad padulong sa Busay.
Mao to ang akong morning ritual kada weekdays kay sa weekend manungas mi og kabukiran. Apan lahi na ang kabukiran kaniadto ug karon. Lisod tungason ang kabukiran kay kadaghanan niini wa pa nasemento kaniadto.
Duna say mga bahin sa dalan nga lisod dulhugon kay kuyaw; gawas nga taas ang angle sa kadulhugon, graba ug dagkong bato ang maagian, kuyaw masimplang. Karon kadaghanan sementado na; wa nay challenge kaayo.
Apan mao na ang nakanindot sa mountain biking, ang iyang hagit sa endurance, skill, ug kaisog. Di lalim ang magsakay ka og biseklita samtang magdulhog kon bag-o ka pa lang nga nagsikad. Di sab lalim nga magsaka ka sa bukid nga way hunong sa kinatibuk-ang unom ka kilometro.
NINDOT, APAN KUYAW
Di ka na makakita og klase sa ehersisyo nga nakasuroy ug nalingaw ka pa. Apan di lalim ang pagsikad sa kahagip-ot sa atong mga kalsada; kadaghanan ini two-lane ra. Makig-ilog ka og space sa ubang mga sakyanan nga demakina.
Ang kuyaw mao ang mga motorsiklo kay daghan sa mga drayber niini ang kuwang kaayo sa defensive driving ug careless.
Kulbaan ta nga makigdungan ani nila diha sa atong kadalanan kay kuyaw kaayo nga masaghiran ka o direkta kang maigo sa maghinanggaw sa pagpadagan.
Nindot kaayo ang biking isip matang sa ehersisyo ug paglingawlingaw. Apan uban usab niini mao ang kakuyaw tungod sa kahimtang sa atong kadalanan ug reckless drivers, kasagaran nagmotorsiklo.
Statistically, ang mga aksidente nga naglambigit sa motorsiklo naa sa walo matag 10 ka insidente.
Bisan pa ning kakuyaw, daghan gihapon ang magpanon og sikad matag weekend.
Ang nakanindot sa grupo kay mas visible ug mas mag-amping ang ubang mga driver kon daghan ang manikad. There is strength in numbers. Naa sab kay proteksyon.