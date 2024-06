Vallena: Siklista dunay katungod sa karsada

Nagkainit ang isyo sa pedestrianization sa downtown sa Cebu City tungod sa mga hitabo ug reklamo. Una, gipabarog og una ang mga poste taliwa sa tipik sa Osmeña Blvd. sa downtown area. Kuyaw ni sa mga motorista nga mangagi sa dapit, labina panahon sa kagabhion nga di maayo ang visibility. Gipanangtang man tuod ang mga poste, apan nagpabilin ang mga pundasyon nga naghimo sa mas kuyaw.

Naa say mga negusyante nga nangreklamo kay gilapdan pa ang pedestrian lane nga unta, kon tan awon og maayo, lapad na man nang naa sa downtown.

Naa pay shades nga manalipod sa mga tawo gikan sa uwan ug kainit.

Sa pedestrianization sa Colon, kon duna may exclusive bike lanes, mas motuo ko nga mas magamit ni kay sa ubang mga dapit sa urban areas sa Cebu City nga naay bike lanes. Palpak ang paggamit sa bike lanes kay naa may mga sakyanan ug uban pang mga nakababag sa agianan sa mga nagbiseklita.

Usa sa mga tumong niini mao ang pagbaton og dapit nga environment-friendly busa haom kaayo ang biseklita sa mao nga katuyoan.

Hinaot pa nga maayo ang pagpatuman sa plano nga pedestrianization sa Dalan Colon. PD. No. 207

Naay balaod nga naghatag og samang katungod sa mga siklista isip road users sama sa mga driver sa motorized nga mga sakyanan.

Ang Presidential Decree No. 207 nagratipikar niadtong 1973 sa 1968 Vienna Conventions of the United Nations on Road Traffic and Road Signs and Signals.

Naa sab ni requirement nga ang mga biseklita kinahanglan dunay mga suga sa atubangan ug likod ingon man reflectors. Mao diay nang ubang mga biseklita nga human daan naa ani kay duna diay gibasehan nga balaod.

Nagpasabot usab nga ang mga siklista dunay katungod sa paggamit sa karsada sama sa ubang road users sa motorized vehicles. Kon nagbayad ang mao nga mga tawo ug buhis, ang ubang mga siklista, uban kanila, taxpayers sab na.

Tanang tawo, motorista o pedestrian, dunay katungod sa paggamit sa karsada. Nahibawo ka ba nga ang karsada di alang sa mga sakyanan, kon di sa mga tawo? Primary purpose is to move people.

Busa, tanang klase sa sakyanan, motorized o di, gitugtan sa paggamit sa karsada, apan dunay mga limitasyon nga gilatid sa balaod alang sa road safety.