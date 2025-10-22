Vallena: Skyway sulbad ba sa traffic problem?

Kon nagsunod ka aning akong column, nakabantay ka nga nawala ni sa Dominggo.
Ako ning gibalhin kay tulo na mi ka mga kulomnista ang nagsuwat unya usa lang ka pahina ang masudlan.
Lisod na masulod ang tulo sa usa ka pahina mao nga nibalhin ko og adlaw.
Pipila ka mga adlaw ang nakalabay, dunay balita nga naghisgot si Cebu City Mayor Nestor Archival sa pagpatukod og skyway sa Cebu City north district agi og tubag sa grabeng kahimtang sa trapiko.
Kay bisan unsa na lang nga traffic scheme ang gibuhat, wa gihapoy alibyo. Dunay mga reaction nga nag-ingon nga di kini sulbad sa problema sa trapiko.
Ambot lang sab kon nganong si Archival nisugyot man niini nga unta ang iyang kauban nga si Bise Mayor Tomas Osmeña nagduso man sa Bus Rapit Transit (BRT) system isip sulbad sa suliran sa trapiko.
Maora na hinuon og di kumbinsido ang mayor nga ang BRT maoy solusyon sa grabeng kahimtang sa trapiko sa north ug south districts. Ang BRT gilauman nga mosulbad sa kahuot sa trapiko sa mga kalsada nga agian niini.
Kon mao na ang sulbad, wa na kinahanglana pa ang skyway, di ba? Nganong di man una suwayan ang BRT sa di pa mangita og laing solusyon? But maayo ang skyway baya.
MGA REAKSYON
Nalingaw ko nga nagbasa sa mga reaction sa post sa Sunstar Cebu labot sa balita. Dunay niingon nga di solusyon ang skyway. Ang biseklita mao ang sulbad sa nagkahuot nga trapiko. Naay nitubag, kon mangompra, magbiseklita ba?
Nahimuot ko kay ngano diay, kada adlaw kang mangompra? Naa may once or twice a week. So, kaduha ra sab ka mogamit og sakyanan nga four-wheeled.
Hinuon, sakto kaayo nga di skyway ang hingpit nga sulbad sa kahimtang sa trapiko kay mao ni ang kasinatian sa Manila. Makuhaan kini nato og leksyon. Apan mahimo nga ang skyway tipik sa pagsulbad sa suliran sa trapiko.
Yes, ang mga nasod sa Europe nga moderno kaayo naghimo sa biseklita nga solusyon sa kahuot sa trapiko. Gani, dunay nasod sa Europe nga mas daghan pa ang biseklita kay sa demakina nga sakyanan.
Bisan gani sa Guangzhou, China, ang biseklita tipik sa ilang urban mode of transportation kay giuban sa ilang urban planning. Daghan sab ang e-bikes didto sa akong pag-adto. Pero dinhi sa atoa nga car-centric, traffic hazard ang pagtan-aw sa mga nagsakyanan og demakina ani nilang e-bikes ug biseklita. Backward kaayo ni nga thinking.
Uyon baya ko sa sugyot ni Mayor Nestor Archival nga skyway kay lisod na man palapdan ang atong mga kalsada. Kon di ta moadto sa ilawom, ari ta sa taas. Apan gikinahanglan nga ubanan kini sa maayong public mode of transportation ug radical change sa panghuna-huna sa pagpadagan sa trapiko sa Metro Cebu.