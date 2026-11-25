Abusadong mga motorcycle rider. Maorag nakatag-iya og dalan. Nagtuo silang sakto ang ilang sayop nga gibuhat. Kay nagtuong sila sakto, ngano kunong di mamalhin og puyo na lang ang mga lumolupyo sa Transcentral Highway (TCH).
Unsa gud nang klaseha sa panghunahuna? Bugok, di ba? Wa pa gani tingali nangatawo ang ubang riders, dugay nang namuyo ang mga lumolupyo sa TCH sa habig sa Cebu City ug Lungsod sa Balamban. Unya ila nang papahawaon?
Nakakita ko niini nga rason sa mga page sa riders nga mga abusado. Ang saba nga pipe dugay nang ilegal ubos sa Land Transportation and Traffic Code, unya ang mga lumolupyo nga tarong, malinawon nga dugay nang nagpuyo sa TCH papahawaon na hinuon?
Sila ang nakahimo og salaod. Sila maoy moundang. Apan unsaon man sab pag-undang sa kamote riders kon ang atong mga awtoridad tohiktohik ang pagpatuman sa balaod? “Now you see it. Now you don’t.”
Daghan nang mga operasyon diha sa TCH apan mahunong ra. Mobalik na sab kon dunay mahitabo. Way permanenteng solusyon. Band aid lang kanunay ang solusyon. Reaksyonaryo kanunay ang gobiyerno.
OUTPOST
Sa akong programang Ayagan sa sibyaanang dyCM, akong gituki ang posibleng sustainable nga solusyon- ang pagbutang og outpost sa Red Cliff sa habig sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Cansumoroy sa habig sa Lungsod sa Balamban. Kon dunay permanenteng nakaposte nga mga law enforcer ining duha ka outpost, nga suportahan sa Land Transportation Office, Traffic Enforcement Unit, Highway Patrol Group, local government units, ug ingon man sa mga barangay, seguradong maundang ning mga pangabuso sa pagpadagan sa TCH.
Mao ni ang akong nakita nga solusyon nga di pang band aid.
Wa nay mamato ug magbinoang sa TCH sa mga rider. Wa nay mangasuko nga mga lumolupyo nga nakaingon nga nangaangin na bisan kadtong tarong nga riders. Di tanang riders nag-joy ride diha. Kadaghanan manguli ngadto sa probinsiya.
Duna intawoy usa ka rider nga niagi lang kay mouli, apan naigo sa bato. Tingali dunay nagpuyo sa dapit nga wa na kaagwanta, gibato bisan ang way labot.
Hinaot sab unta nga kadtong mouli sa probinsiya agi sa TCH, di na mogamit og loud pipe. Maluoy mo sa mga nagpuyo sa dapit nga nangaanad sa pagpangatulog og sayo. Ang uban kanila momata'g sayo aron motrabaho.
Hinaot pang mohimo'g lakang ang LTO, TEU, HPG ug mga LGU sa problema sa TCH.