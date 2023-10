Vallena: Tipik sab kita sa problema

Kanus-a pa kaha mausab ang mentalidad sa kadaghanan kalabot sa paggamit og four-wheeled nga mga sakyanan? Kay ang problema sa trapiko nagagumikan sa kadaghan sa mga sakyanan nga nag-ilugay og space sa karsada.

Ang akong giingon nga mentalidad mao ang kausaban sa pagtan-aw sa suliran nga inay mamahimong kabahin, himuon nga solusyon ang kaugalingon. Mahimo’ng matawag ko nga hanggaw ug kwanggol, apan ako man gud nga nakita nga nagkagrabe ang suliran, wa magkagaan.

Kanunay nato’ng gibasol ang kagamhanan sa problema, apan wa ta makaamgo nga sa matag gawas nato sa karsada nga nag-inusara nga nagsakay sa four-wheeled nga sakyanan, nahimo kita nga kabahin sa problema. The more vehicles sa karsada, the bigger the problem.

Tipik ang kagamhanan sa problema karon. Ang mga opisyal wa makapanglantaw sa grabeng pagtubo sa populasyon tungod sa grabeng paglambo hinungdan nga karon mangatanggong ta sa dalan. Bisan gud og Dominggo, makasinati gihapon kita og trapiko.

Apan kita mamahimo’ng solusyon kon ang kagamhanan inutil.

SAKRIPISYO

Instead magtagsa og sakyanan, mag carpooling. Magsabot og schedule sa paggawas sa balay ug pagpauli. Aron di makahasol sa uban kon magdala og sakyanan, mosayo og biya sa balay.

Kon duol ra ang buhatan o tunghaan, kon di man maglakaw, magbiseklita o magmotorsiklo. Kini nga mga sakyanan dako kaayo og ikatabang sa pagsulbad sa nagkahuot nga trapiko.

Sa upat ka biseklita o motorsiklo, tumbas ani ang usa ka awto. Sa motorsiklo, dunay duha nga makasakay. Sa upat, walo ka mga tawo ang iyang gi-move while sa awto, maximum lima. Apan sa ako nang giingon, sagad usa o duha lang ang sakay, Kaanugon sa nahabilin nga space nga gikaon sa awto nga wa mapusli.

Ang biseklita epektibo kaayo nga sulbad sa suliran sa trapiko. Sa mga nasod nga dunay maayong imprastraktura sa biseklita, minimal ang suliran sa trapiko.

Instead nga mag-awto, palit og motorsiklo. Ayaw kahadlok kay bisan gani sa four-wheeled, naa gihapon ang kakuyaw sa disgrasya. Mag-amping sa pagmaneho. Ang motorsiklo usa sa mga maayong sulus­yon sa grabe nang suliran sa trapiko.

Makaguol lang tan-awon kay sagad sa mga mall ug uban pa, second class citizens ang pagtagad sa mga nagbiseklita ug nagmotorsiklo.

DI MAGDUNGAN

Ang pagbukas sa klase usa sa makaingon sa paghuot sa trapiko. Apan masulbad kini kon ang tanang mga school administrator magsabot kon unsang orasa magbukas o magsugod ang klase. Kon maggintang og oras, segurado nga matibhangan ang kadaghanon sa mga sakyanan.

Bisan ang mall hours, mahimo nga usbon. Pagkakaron man gud, tanang malls mangabli og alas 9-10 sa buntag ug magdungan sa pagpa­nira og alas 9 sa gabii.

Sa ato pa, magdungan sa pagpanggawas sa balay ug magdungan sa pagpanguli sa balay. Magkuwang ang mga sakyanan nga pampubliko samtang mag­huot ang pribadong mga sakyanan sa kadalanan.

Mao na ang hinungdan sa paghuot sa trapiko sa kadalanan. Tan-awa, di ba tipik kita sa problema?