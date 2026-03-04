Vallena: Trapiko mipatay sa panahon

Niadtong Huwebes sa gabii, namiya mi sa akong asawa gikan sa ilang opisina sa DotTV wala pa’y alas 6. Ang tuyo mao ang pagtambong og kalihukan sa Tabor Hill, Brgy. San Jose, Dakbayan sa Sugbo. Sayon ra unta. Duol ra unta. Apan sa Sugbo karon, ang “duol” mahimong “layo” kon trapiko ang hisgutan.
Pag-abot namo sa Gorordo, niliko paingon sa Archbishop Reyes, atubangan sa Montage, alas 6 na. Ug didto nagsugod ang kalbaryo. Gikan sa Montage padulong sa unang flyover sa Ayala, usa ka oras kapin. Usa ka oras para sa piraso nga kalsada nga pwede ra unta malatas og pipila ka minutos. Kon naglakaw pa ko, nakaabot na unta ko sa Talamban.
Ingon ana ka grabe ang kahuot. Ingnon ta og “rush hour,” apan murag rush na matag oras. Ang biyahe nga 30-40 minutos ra unta, mahimong usa ka oras ug tunga, usahay duha pa. Sa gabii, pareho sa buntag. Paingon sa Banilad, paingon sa Talamban.
MGA EPEKTO NGA DI MAKITA
Daghan na’g balita sa road rage sa nasod. Dili na ikatingala. Ang matag adlaw nga pag-atubang sa gubot nga trapiko usa ka klase sa mental torture. Ang drayber mapungot. Ang pasahero mapul-an. Ang tanan ma-stress.
Sa rush hour, dili lang kahuot sa dalan ang problema. Apil ang kahuot sa sakyanan. Sa modernong PUJ, magtinindogay ang mga pasahero, mag-agwanta sa kainit ug kakapoy, basta lang makauli. Ang pagpauli nga dapat pahulay, mahimong ikaduhang trabaho.
Apan ang labing sakit? Ang kahimtang sa mga estudyante.
Human sa taas nga oras sa klase, motindog pa sila sulod sa jeep o bus, moagi sa trapik nga murag walay katapusan. Ang oras nga unta igahin sa assignment, project, o pagtuon alang sa exam, gikaon sa kalsada. Ang ilang kusog nga unta para sa pagkat-on, nahurot sa pag-agwanta.
Wala pa’y klarong pagtuon dinhi sa Sugbo sa direktang epekto sa trapiko sa performance sa mga estudyante. Apan dili na kinahanglan og estatiska aron masabtan: kon ang bata kapoy ug kulang sa oras, apektado gyud ang iyang pagtuon.
Ang trapiko dili lang isyu sa transportasyon. Isyu kini sa edukasyon, panglawas, productivity. Sa kalidad sa kinabuhi.
Hangtod kanus-a man ta mag-ingon nga “mao na gyud na”? Hangtod kanus-a nato dawaton nga normal ang usa ka oras para sa pipila ka metro nga dalan? Hangtod sa hangtod ba? Antuson ta na lang gyud?