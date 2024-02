Vallena: Unsa ka importante ang biseklita

Taudtaud nang nahilom ang isyo kalabot sa pagpatuman sa mga polisiya sa biseklita sa Dakbayan sa Sugbo. Kadtong bike registration ug pag compulsory sa pagsul-ob og helmet ug pagbutang og blinkers sa mga biseklita for visibility.

Gawas sa registration, ang ubang policies okay ra gyud kay for safety man sa nagbiseklita. Ang helmet alang sa ulo nga di kaayo magrabehan sa impact kon matumba samtang ang blinkers for night visibility. Importante kaayo ni pulos, labina niadtong delivery riders, sama sa Food Panda.

Kining mga butanga di ni anti biking alang nako kay nag-encourage man og kaluwasan sa pagtindak. Wa ni maghasol sa riders kon di, nagdasig alang sa safe riding.

Sa amoang grupo sa mga mountain biker sa Talamban ug Bacayan, wa ko nakabantay nga dunay nag-ride namo nga way helmet. Mag gloves man sab gani kay maayo na lang, maoy mag-una og kabagnos kon masimplang kay sa ang pa­lad maoy mosagirit og una sa yuta unya og tugpa.

Importante man gani ang shades di tungod aron gwapo tan-awon, kon di, eye protection sab na sa mga element. Kon tigtan-aw ka og international MTB races, tanang riders dunay eyewear aron pagpanalipod sa mga mata.

MAGKAT-ON

Daghan sa mga ginikanan mahadlok nga makat-on ang ilang mga anak sa pag bike, labina kon sa mga karsada magsikad. Duna man say sakto nga katarungan ang mga ginikanan kay sa tinuod lang, kuyaw ang atoang mga karsada. Daghan ang reckless nga mga drayber.

Nagkakuyaw man gani ang kabukiran kay bisan sa single tracks nga mga agianan, daghan nang mga habalhabal driver ang nakat-un sa pag-agi. Apan angay bang magpadala sa kahadlok?

Ang pagbiseklita usa ka life skill nga angay unta gani i-encourage sa pagtudlo sa mga tunghaan ngadto sa kabataan. Maayo ni nga iapil sa klase sa Physical Education (PE). Sa una gani, ang skating ug swimming, part sa amoang PE classes sa Cebu Normal University. Magamit ba gud nang skating nga skill sa kinabuhi? Di gyud. Ang biking gamit kaayo.

Mao unta na ang itudlo sa kabataan. Lisod ba? Gikinahanglan ba ang enough nga grounds sa biking? Pangitaan og paagi kay ang pagkat-on ini wa man magkinahanglan og tibuok tuig. Wa sab ni magkinahanglan og dako kaayo nga investment. One time ra sab ug wa magkinahanglan og brand new.

Hinaot pa nga ang mga tunghaan, ang Dept. of Education sab, makaamgo sa biking nga importante nga life skill. Busa, mas maayo ni nga itudlo kay sa ubang matang sa sports nga gawas nga way hilig ang tinun-an, di niya magamit ang skill later in life.

KATALAGMAN

Ang Pilipinas usa sa lima ka mga nasod sa kalibutan nga dali kaayo nga maigo og mga katalagman. Sumala gud, maghilak ang buwan nga way bagyo and sa pipila ka mga tuig nga nanglabay, sige ang linog.

Niadtong super bagyong Odette, pila ka mga semana nga nag-ilaid ang Sugbo sa kakuwang sa supply sa kuryente? Taas pa ang mga linya sa mga gas station. Usahay gud mag-away sa linya. Usa ko sa kanunay maglinya aron lang makapatubil sa motor.

Wa unta koy problema sa mobility, apan ang akong asawa kinahanglan ihatod sa trabahoan sa Nivel Hills five times a week. Kon ako lang, naa ray biseklita nga magamit.

So, kon way masakyan, ang biseklita gamit kaayo. Wa ni magkinahanglan og bisan unsa nga elektrisidad o gasolina. Tindak ra ang imohang gamiton, you can go anywhere. Way imposible sa biseklita, labina kon mountain bike.

Mao gani nalipay ko nga sa 2023 survey, 36 porsyento sa mga panimalay sa Pilipinas dunay biseklita. Mas daghan ni kay sa 29 porsyento sa 2022. Usa ni ka maayo nga timailhan. Mas nindot pa unta kon moabot ni og mga 80 porsyento kay dako kaayo ning tabang sa mobility sa matag panimalay kon dunay katalagman nga moigo, sama sa bagyong Odette.

Makaguol lang kay moto­rized nga sakyanan ra ang naa sa atoang huna-huna kanunay.