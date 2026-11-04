Vallena: Unsa man kadaghan ang mga biseklita?

Kon maghiusa ang mga pamilya nga nanag-iya og mga biseklita, gamhanan ang mao nga hut-ong. Gilaliman ka 6.5 milyunes ka mga panimalay ang nanag-iya og mga biseklita. Five to one kun lima batok usa sa motorized nga sakyanan.
Sa mao nga gidaghanon, 26 porsiyento ang aktibo nga nagbiseklita, nga nagpasabot nga labing minos usa ka sakop sa panimalay ang aktibong nagsikad padulong sa trabaho, nangompra, nanginabuhi o nag-exercise.
Natala sab sa Bilang Siklista nga 218,766 ka mga tawo ang magbiseklita sa 15 ka dagkong mga siyudad sa Pilipinas atol sa peak commuting hours.
Sa survey, kadaghanan sa mga tagbalay ningpadayag sa kaandam sa pagbiseklita kon dunay luwas nga bike lanes.
Kini nakita nato kaniadto dihang mao pay pag-anam-anam og minos sa mga kaso sa Covid-19 ug minos pa ang mga sakyanan sa kadalanan. Daghan kaayo ang nangaengganyo sa pagbiseklita. Di lang kini dinhi sa Pilipinas, kon dili sa tibuok kalibotan.
Gani, nagkuwang ang suplay sa mga biseklita sa ubang mga nasod. Di na sila makaato sa kadaghan sa mga order. Gikinahanglan pa nga maghuwat og mga upat ka buwan una moabot ang order nga bike.
Ang labing dako nga rason niadto mao ang pag-ehersisyo samtang ang ikaduha, kay minos ang mga sakyanan sa kadalanan, luwas ang pagsikad.
KON LUWAS PA LANG
Sa ato pa, kon luwas pa lang ang atong kadalanan pinaagi sa pagbutang og segregated o protected nga bike lane, daghan unta ang ganahan mosikad.
Apan kay bisan kinsa ra man ang mosulod sa bike lane kay sharrow kun shared road right-of-way man ang gigamit nato dinhi, daghan ang magpanagana sa paggamit sa biseklita. Kay ang sharrow di man exclusive sa biseklita lang, magamit sab kini sa ubang mga sakyanan.
Usa sa mga kahadlokan nga sakyanan mao ang motorsiklo, kansang mga drayber, di hinuon tanan, reckless magpadagan. Mahadlok tang makigdungan sa mga motorsiklo kay daghan na sa mga aksidente nga naglambigit nila.
Kon ang atong major roads butangan og exclusive bike lanes, imagine sa kadaghang mangaengganyo sa pagsikad. Imagine kon ang mga local government unit mosuporta sa biking sector, ang atong kadalanan hayan moluag. Daghan sa mga nanag-iya og sakyanan mosikad na lang kay mas dali pa silang maabot sa ilang mga destinasyon.
Ako na ning namatud-an dihang nang bike to work ko kaniadto. Apan hangtod karon, ang protected bike lane kutob pa sa drawing.