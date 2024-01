Vallena: Unsaon pagsulbad sa traffic?

Usa ka ba sa natanggong sa heavy traffic niadtong Disyembre 23, 2023 sa Gov. M. Cuenco Ave. gikan sa Talamban hangtod sa Brgy. Panagdait ug Apas?

Usa ko sa napiit og maayo sa karsada nga hapit na hinuon ko alas 4 sa hapon niabot.

Nigikan ko sa amoa sa Brgy. Bacayan pasado ala 1 sa hapon. Nikaon ko og kadiyot along the way hinuon but makadiyot ra kaayo baya.

Sa kahuot, bisan kaming ga two-wheeled nag­lisod og lusot.

Nahitabo kadto dihang gipatuman sa Cebu City Transportation Office (CCTO) ang one-way traffic sa tulo ka mga flyover.

Sa buntag hangtod sa ala 1 sa hapon, padulong sa kinapusoran sa siyudad samtang sa hapon gikan sa kinapusoran padulong sa Talamban.

Unya kadto nga adlaw gamay ra kaayo ang trapiko sa mga sakyanan apan mahibulong ka nganong ingon niadto ang hitabo nga naghuot man hinuon ang mga sakyanan?

Kay palpak ang one-way scheme.

Kon ari ka sa ubang mga karsada sa siyudad, bisan mga sikbit sa Gov. M. Cuenco, hawan, maihap lang ang mga sakyanan nga nangagi.

Nagkahulogan nga gamay rang mga sakyanan apan tungod sa one-way, naghuot ang mga sakyanan sa mao nga stretch sa dalan.

DI PABOR

Nipadayag si Mayor Michael Rama sa iyang kapanagan-on sa pagbutang og mga skyway sa siyudad aron pagsulbad sa naghuot nga trapiko.

Iyang gipasabot nga makadaut kini sa dagway sa siyudad, labina sa mga dapit nga giisip nga heritage sites, sama sa Dan Colon.

Unya unsaon diay pagsulbad ang suliran sa trapiko sa siyudad ug sikbit nga mga lokalidad kon di siya gusto og mga skyway?

Nagkadaghan ang mga sakyanan sa kadalanan, apan way gipalapdan.

Busa, kon di sa taas, ari ta sa ubos kay bisan unsaon, di na man ta makapalapad.

Kon buhaton ni mahal sab kaayo ang gastuhon sa road acquisition ug pila sab kaha ka mga building ang maguba?

Hagip-ot kaayo ang Cebu City busa kon naa ka ra diri puyo, mahimo ra nga biseklitahon ang mga trabahoan, gikan sa point A to point B and vice versa.

Sagad sa mga nagtrabaho sa call centers naa lang nag-abang duol sa ilang trabahoan.

Bisan medyo layo, naa sa unom ngadto sa walo ka kilometro, mahimo ra kaayo nga biseklitahon.

Kon di biseklita, electric scooters ang solution. Apan makaguol kay ang e-scooters atong gihinginlan sa mga karsada kay nakapahinay sa trapiko.

Car-centric kaayo ta hinungdan nga backward kaayo ang atoang panghuna-huna.

GUANGZHOU

Sa akong pag-adto sa Guangzhou, China sa August 2017, daghan ang e-scooters nga nagsubay sa mga karsada.

Naa say mga biseklita, daghan niini mahimo ra nimong maabangan ug ibilin kon asa ka mohunong kay duna ni GPS tracker.

Duna ni smart lock nga moabli lang pinaagi sa QR code ug pagbayad daan niini.

Daghan sa mga nagbiseklita ug nag e-scooters anha manubay sa sidewalk nga ang kalapad maorag tibuok lanes sa Osmeña Blvd.

Advanced ug modern kaayo sila nga metropolis yet nga bisan ang Metro Manila layo ra, apan naa ning biseklita ug e-scooter isip transportasyon sa ordinaryong mga tawo, trabahante.

Daghan sa ilang mga sakyanan electric.

Ang pag-promote sa two-wheeled nga mga sakyanan, labina sa mga biseklita ug e-scooters mao ra ang akong nakita nga simple ug madaginuton nga paagi sa pagsulbad sa nagkagrabeng kahimtang sa trapiko sa Metro Cebu.

Barato ra kaayo ang biseklita samtang ang e-scooters affordable kaayo alang sa yano nga mga trabahante.

Sa ako nang giingon support facilities lang ang gikinahanglan ug radical shift sa panghuna-huna sa katawhan ug kagamhanan.

Kon di ta magtukod og skyways o magkawot og mga subway, asa man ta paingon? Unsaon pagsulbad sa suliran sa trapiko?

Pag-usab lang sa mentalidad ug pagtan-aw nato sa yano’ng solusyon sa trapiko.