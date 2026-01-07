Vallena: Usik sa kuwarta

Ning nanglabay nga mga adlaw, makaguol ang balita kabahin sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) kay ang World Bank niatras na man sa paggasto sa phases 2 and 3 niini tungod sa kahinay sa pag-irog sa proyekto. Grabe ang kalangay sa paghuman sa phase 1.
Naguol ko kay usa ni sa mga proyekto nga among gisuportahan sa biking community dihang nagsige pa og tuki sa pagpatuman niini. Niadtong 2012 subsob ang mga meeting, diin ni-lobby mi nga tugtan ang mga folding bike nga masakay sa mga bus.
Giuyonan kadto sa mga proponent kay ila mang nakita nga di makasamok ang folding bike. Mas makadani pa gani sa biking enthusiasts sa pagsakay sa mga bus kay mahimo man nga madala ang mga biseklita.
Apil usab sa plano mao ang pagbutang og bike parking sa matag kanauganan aron kadtong mga pasahero mahimo ra sab nga mobilin sa ilang mga biseklita sa mga station nga duol ra sa ilang kanaugan paingon sa ilang pinuy-anan.
Pananglitan kaming mga taga Bacayan ug Pit-os mahimo rang mobilin sa among mga biseklita sa station sa Talamban. Wa na kinahanglana pang dad-on namo ang mga biseklita.
Among nasabtan kaniadto nga ang rota magagikan sa Brgy. Pardo paingon sa Talamban, motadlas sa dalan Escario, dayon sa Archbishop Reyes Ave. paingon sa Gov. M. Cuenco Ave., dayon ngadto sa Talamban.
HUOT ANG TRAFFIC
Amo na sab nga gipaabot nga sa pagpatuman sa proyekto makamugna og grabeng kahuot sa trapiko. Wa may roadwork nga di moresulta sa paghuot sa mga sakyanan. Apan among nakita nga ang sakripisyo sa pipila ka katuigan matumbasan usab sa pagluag sa dagan sa trapiko human sa proyekto.
Gipaabot usab namo nga pinaagi ning mao nga proyekto mominos na ang mga sakyanan sa kadalanan kay mas dali na man ang pagbiyahe sa mga bus kay sa maggamit og pribadong sakyanan. Mao na ang among assumption kay malampuson kini sa ubang mga nasod, apan di hinuon tanan.
Karon nga nasugdan na, angay na kining humanon sa kagamhanan tungod kay kausik sa kuwarta sa Cebu City kon mahimo kining white elephant. Di magamit kay kinsa may mosakay sa mga bus nga gikan lang sa bus terminal sa N. Bacalso paingon sa tugkaran sa Kapitolyo?
Naa na man gani mosakay pipila lang tingali. Mao nga gusto ni Mayor Nestor Archival nga padaganan og bus gikan sa South Road Properties, tadlas sa phase 1 ngadto sa dan Escario lahos ngadto sa Ayala Center Cebu.
Hinaot maluwas ang CBRT kay kon di, sama rag naglabay og kuwarta ang Siyudad.