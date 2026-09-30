Vallena: Walkability kuno

Nindot ang feeling nga bisan naa ka sa urban jungle, luwas kang makalakaw daplin sa kadalanan kay dunay igo nga sidewalk. Sidewalk nga hawan, way babag ug di magpingki ang mga abaga kon magsugat ang duha ka mga tawo.
Sidewalk nga way naninda, way manok igtatari nga gilansad ug way gi-park nga mga motorsiklo ug labaw nang way mga street dweller nga nangligdas.
Mao ni ang atong gipangita nga sidewalk sa Metro Cebu, labina sa Dakbayan sa Sugbo, sentro sa turismo sa isla isip capital city. Apan subo palandungon nga maihap lang ang mga dalan nga dunay klarong sidewalk.
Sa dagkong mga kalsada, ang Osmena Blvd. lang ang dunay lapad, kasagaran hawan, nga sidewalk. Daghang mga dalan dinhi sa atoa kuwang kaayo niini.
Gawas sa Osmena Blvd., ang laing dunay klaro nga sidewalk mao ang General Maxilom Ave., P. del Rosario St., ug portions sa Colon St. ug Gorordo Ave.
Ang ubang kadalanan naay gamay, apan gipatungan man sab og mga tinda, motorsiklo, manok igtatari, traysikad ug uban pa.
Gipasagdan lang sab ni sa mga barangay official kay nangahadlok nga maapektuhan ang ilang political base, mabaslan panahon sa eleksyon.
WALKABILITY
Nahimuot ko sa usa ka Facebook page nga naghisgot og walkability sa Cebu City. Kay kon imong tan-awon, suruyon ang atong kadalanan, kasagaran walay sidewalk. Makipagtintero ka sa mga sakyanan. Sama og adventure usahay ang imong paglakaw daplin sa dalan.
Kasagaran, kada adlaw, maglakaw ra ko gikan sa midtown ngadto sa downtown area. Dili malikayan bation ko og kakuyaw nga matapsingan sa mga sakyanan, labina sa mga motorsiklo, kansang drayber way kahadlok.
Kon duna pa lay klaro, igo nga kalapdon sa sidewalk, daghan ang maengganyo nga maglakaw.
Makondisyon ang hunahuna sa tawo nga mas maayo ang paglakaw kay sa magsakay. Maghatag kini og ideya sa katawhan sa pagsubay sa healthy lifestyle.
Namatud-an na man gud nga ang paglakaw, bisan yano lang, dako kaayo og ikatabang sa panglawas.
Usa nako ka kauban sa buhat nadasmagan og sakyanan. Nahibulong ang mga doktor kay sa iyang edad, paspas ang recovery. Gipangutana siya unsay iyang gibuhat kada adlaw. Simpol rag tubag: lakaw og labing minos tulo ka kilometro.
Matod sa mga doktor, “ipadayon na kay mao nay nakaingon nga paspas imong recovery.”
Sa ato pa, ang walkability dako og ikatabang sa atong panglawas. Apan kanus-a pa kaha mabutangan og sidewalk ang atong kadalanan?