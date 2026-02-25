Vandalism sa Mandaue nagkagrabe, curfew paghugtan sa pagpatuman

Tungod sa pagsaka sa mga kaso sa vandalism ug kagubot nga naglambigit sa mga menor de edad, gipahugtan sa mga opisyal sa Dakbayan sa Mandaue ang pagpatuman sa curfew gikan sa alas 11 sa gabii hangtod sa alas 4 sa buntag, dungan sa pag-amendar sa mga ordinansa ug pakig-alayon sa kapulisan.
Si Mayor Thadeo “Jonkie” Ouano nagkanayon sa usa ka interview nga iya nang nahisgutan ang maong sitwasyon uban ni Mandaue City Police Office (MCPO) Director Col. Cirilo Acosta Jr. ug magpadayon ang hugot nga pag-monitor ug presensya sa mga polis sa kadalanan.
Sumala ni Ouano, ang maong lakang resulta sa bag-ohay lang nga pagsaka sa mga kaso sa vandalism sa siyudad.
Gikutlo sab niya ang managlahing insidente sa Barangay Banilad ug Mantuyong niadtong sayong bahin sa Pebrero diin ang mga batan-on naapil sa mga rambol.
Nanawagan ang mayor alang sa pag-amendar sa ordinansa sa vandalism ug curfew aron masulbad ang problema ug mapadayon ang kalimpyo sa siyudad.
“Ang usa ka libo ka mga lakang magsugod sa usa ka lakang lang,” matod ni Ouano.
“So hinay-hinay lang ta. Estrikto nga pagpatuman sa curfew, hugot nga monitoring, ug presensya sa polis. Hinaot nga ma-minimize nato kini ug malimpyo na ta og hinay-hinay, ”dugang sa mayor.
Gikompirmar ni Konsehal Jennifer Del Mar nga duna nay resolusyon nga gipagawas alang sa estrikto nga pagpatuman sa curfew ordinance.
Kini agi og tubag sa mga reklamo bahin sa mga menor de edad nga naglaroy-laroy sa publikong lugar sa lawom nga gabii ug sa mga krimen nga naglambigit sa mga batan-on.
Gipasabot ni Del Mar nga ang vandalism dili lang limitado sa Barangay Opao.
Gihisgutan niya ang bag-ohay lang nga kaso diin gi-vandalize ang usa ka compactor truck, ingon man ang mga skywalk ug mga bus.
Matod niya, kini nga mga buhat makadaot sa mga imprastraktura sa publiko ug kinahanglan nga undangon.
Sa gisugyot nga amendar sa vandalism ordinance, ang mga nag-edad og 15 hangtod 18, mopaubos sa community service, samtang ang ilang mga ginikanan ang manubag sa mga danyos o bayad. Ubos sa 15 anyos, ang mga ginikanan maoy moabaga sa multa depende sa kabug-at sa salaod.
Gisusi pa sa mga opisyal kon duna bay lig-on nga legal nga basehan ang pagpahamtang og silot sa mga menor de edad sa maong mga pangedaron.
Ang tigpamaba sa MCPO nga si Col. Mercy Villaro-Kantuna nagkanayon nga si Col. Acosta nagpagawas na og direktiba sa tanang station commanders ug city mobile force sa pagpatuman sa maong ordinansa.
Nakig-alayon na ang kapulisan sa mga barangay ug sa City Social Welfare Services (CSWS) aron maseguro nga ang mga menor de edad nga makit-an sa publikong lugar sa oras sa curfew ma-rescue sa presensya sa mga social worker. / DPC