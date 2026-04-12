Vanessa de Jesus miapil sa WNBA Draft

Ang Filipina basketball player ug lakip sa Gilas Pilipinas Women team nga si Vanessa de Jesus nideklarar nga mosalmot para sa Women’s National Basketball Association (WNBA) Draft.
Ang Pinay point guard, kinsa miduwa para sa Notre Dame Fighting Irish ug kanhi sa Duke Blue Devils, nipadayag sa iyang plano niadtong weekend.
Si De Jesus nirepresentar sa Gilas Pilipinas sa 2023 FIBA Women’s Asia Cup Division A, diin nag-average siya og 12.8 puntos, 1.8 rebounds ug 3.2 assists.
Sa susamang tournament sa tuig 2025, nibuhat napud siya og average nga 13.2 puntos, 2.8 rebounds ug 3.2 assists per game.
Ipahigayon ang 2026 WNBA Draft karong Abril 13 didto sa Estados Unidos. / RSC