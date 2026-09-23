VanVleet andam na mobalik pagduwa

Andam na mobalik pagduwa si Houston Rockets guard Fred VanVleet sa sunod season sa National Basketball Association (NBA).

Sa Rockets media day kagahapon, Miyerkules, Septiyembre 23, 2026 (PH time), nagkanayon si VanVleet nga maayo ang dagan sa iyang pagpaalim sa iyang angol (torn right ACL), nga iyang nasinati usa ka tuig na ang nakalabay.

“I’ve been progressing nicely. These things don’t always go how you plan them to go. But to be where I am right now, with the season opener 30 days out, I feel really good,” matod ni VanVleet kinsa makaapil inig sugod sa training camp sa Rockets. / Gikan sa wires