VanVleet nakasinati og torn ACL injury

Nakasinati og torn ACL injury ang pambatong pointguard sa Houston Rockets nga si Fred VanVleet ug posibleng dili siya makaduwa sa tibuok 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA).
Sa taho sa ESPN, nasayran nga nasinati ni VanVleet ang iyang angol atol sa offseason workout.
Ang nahitabo ni VanVleet nagbaraw sa Rockets nga naghinamhinam na unta nga mokumbati sa sunod season human nila nakuha si superstar Kevin Durant.
Si VanVleet nag-average og 14.1 puntos sa niaging season diin nagiyahan niya ang Rockets nga makarehistro og 52-30 nga rekord human sa regular season, ikaduha sa Western Conference. / Gikan sa wires