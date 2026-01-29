Vape nga adunay sagol nga marijuana nasakmit

Balhog sa prisohan ang duha ka lalaki human nakuhaan og mga e-cigarette o “vape” nga dunay sagol nga ilegal nga drugas atol sa buy-bust sa C. Padilla Street, Barangay Duljo Fatima, Dakbayan sa Sugbo niadtong Miyerkules sa gabii, Enero 28, 2026.
Giila ni Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 Director Joel Plaza ang mga dinakpan nga sila si alyas Finley, 18, usa ka tinun-an sa Alternative Learning System (ALS) ug residente sa maong dapit ug alyas Jeric, 30, usa ka e-bike driver.
Hinuon ang main target sa operasyon nga giila nga si alyas Zairah ang daling nakaikyas human makabantay sa presensya sa mga operatiba sa PDEA-Cebu Provincial Office, PDEA Intelligence Operation Unit, ug Mambaling Police Station. Nakuha gikan sa mga suspek ang 20 ka e-cigarettes nga adunay yellowish liquid.
Gituohang duna kini Tetrahydrocannabinol (THC), usa ka matang sa ilegal nga drugas nga makuha gikan sa marijuana.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, duha ka semana nilang gipaubos sa case buildup ang mga suspek human madawat ang report bahin sa pagpamaligya og marijuana-flavored vape.
Sa gihimong imbestigasyon, nasayran nga ang kasagaran sa mga kliyente sa mga suspek mao ang mga call center agent, mga langyaw, ug mga kustomer sa mga high-end nga imnanan o bars.
Ang mga nakuhang ebidensya giduso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory samtang ang mga suspek nag-atubang na og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / AYB