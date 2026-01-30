Vape nga naay marijuana, gisakmit atol sa ronda

Moabot sa 77 ka e-cigarettes kon vape pens nga dunay sulod nga tetrahydrocannabinol (THC) ug pinaugang dahon sa marijuana ug lima ka vape cartridges nga dunay sulod nga THC nga mobalor ang tanan sa P206,000, ang nasakmit atol sa ronda nga gipahigayon sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ug Consolacion Municipal Police Station alas 8:33 sa gabii, Huwebes, Enero 29, 2026, sa Upper Jugan, Barangay Jugan, Lungsod sa Consolacion.
Lakip sa nasakmit ang 29 ka pakete sa pinaugang marijuana nga motimbang sa 324 gramos nga gibanabana nga mokantidad sa P47,520, buy-bust money, timbangan, ug usa ka cellphone.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza niila sa suspek nga maoy target sa operasyon nga si alyas Jake, 23, residente ra sab sa maong dapit.
Ang mga nakuha nga ebidensiya giduso na ngadto sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa proper disposition.
Giingong makabaligya si alyas Jake og 300 ngadto sa 500 ka vapes ug 500 gramos nga pinaugang dahon sa marijuana matag semana.
Kasagaran sa iyang mga kustomer mga call center agents, professionals, ug mga estudyante. / AYB