Vape nga naay sagol nga marijuana, gibantayan

Hugot nga gi-monitor sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ang pagkaylap sa mga vape juice nga adunay sagol nga marijuana o nailhan nga Tetrahydrocannabinol (THC).
Matod ni PDEA 7 Acting Assistant Regional Director Thessa Tiuzen, ang ilang mga nasakmit nga THC vape products sa nangaging mga semana pulos inangkat gikan sa gawas sa nasod ug gipalusot lamang dinhi sa Pilipinas.
Base sa gihimong monitoring, gipadala kini pinaagi sa mga courier services ug malampusong nakasulod sa nasod tungod kay masaypan kining ordinaryo lang nga produkto sa vape.
Gibutyag ni Tiuzen nga gikan kini sa mga silingang nasod sa Asya diin luag ang balaod sa paggamit sa cannabis o marijuana.
Gipasabot ni Tiuzen nga tungod kay dili estrikto ang ubang nasod, nag-over-produce sila sa maong produkto ug ang Pilipinas ang gihimong merkado sa maong “spillover.”
“Because of medyo lax kaayo sila sa ilahang laws regarding cannabis or marijuana, nag-overly produce, mao na ang spillover diri sa Pilipinas. They need the market, and naa silay nakit-an nga market diri considering the use of vape is considered as fun,” pasabot ni Tiuzen.
Nasayran nga ang kasagarang kustomer niining ilegal nga vape juice mao ang mga call center agents, mga tawo nga anaa sa imnanan, ug lakip na ang mga tinun-an nga tiggamitan og vape.
Tungod niini, gipalig-on pa sa PDEA 7 ug Philippine National Police (PNP) ang ilang pakig-alayon sa mga courier services ug civil society groups aron mapugngan ang pagpasulod niini sa nasod.
Sa miaging semana, sunod-sunod nga operasyon ang gihimo sa PDEA 7 ug kapulisan sa Consolacion, Mandaue, ug Dakbayan sa Sugbo diin malampusong nasakmit ang ubay-ubay nga kontrabando nga vape products. / AYB