Vendor nga nag sideline sa pagpamaligya’g shabu, sikop

Usa ka street vendor nga giingon’g nag sideline sa pagpamaligya'g shabu ang gibuy-bust sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ug Mabolo Police Station alas 6:18 sa gabii, Biyernes, Nobiyembre 6, 2026 sa dalan Escaño, Barangay Mabolo sa siyudad sa Sugbo.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza miila sa suspek nga si alyas John, 21, nagpuyo ra usab sa maong dapit.
Nasakmit sa PDEA 7 ang 16 ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 2 gramos nga dunay estimated average market value nga P13,600.
Lakip sa nasakmit ang ubang mga drug paraphernalia nga duna pay shabu residue ug ang buy bust money.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga usa ka buwan nila nga gipaubos sa case buildup ang suspek human madawat ang impormasyon gikan sa usa ka concerned citizen mahitungod sa iyang illegal nga kalihukan.
Giingon nga makabaligya si alyas John og 2 ngadto sa 5 gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang supplier.
Kasamtangan nga gikustodiya ang dinakpan sa PDEA 7 detention facility sa Lahug ug giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kaniya. / AYB