Vendor ug janitor nakuhaa’g P3.7M nga shabu

Kapin sa tunga sa kilo sa gituohang shabu ang nakompiska sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 uban sa Abellana Police Station gikan sa duha ka suspek atol sa gilusad nga anti-illegal drug operation alas 4:05 sa hapon, Huwebes, Abril 16, 2026, sa Sityo Plaza Goma, Barangay Sambag 1, Dakbayan sa Sugbo.
Ang duha ka drug personalities nga naposasan giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga silang alyas Raffy, 37, vendor nga maoy target sa operation nga taga Sambag 1, ug ang iyang konsabo nga si alyas Harold, 28, janitor nga taga Lamac, Lungsod sa Consolacion.
Nasakmit sa mga awtoridad ang 21 ka dagkong putos sa gituohang shabu nga motimbang sa 550 gramos nga dunay estimated average market value nga P3.74 million, upat ka selpon ug buy-bust money nga naa na sa kustodiya sa PDEA 7.
Ang mga suspek gibalhog na sa detention facility sa PDEA 7 sa Sityo Sudlon, Barangay Lahug.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga tulo ka semana nila gipaubos sa case buildup si Raffy human sila nakadawat og impormasyon mahitungod sa iyang ilegal nga kalihukan.
Sigon sa pamahayag sa informant nga makabaligya og usa ka kilo nga shabu ang suspek matag semana.
Gipangsubay na sa mga intelligence personnel ang tinubdan sa shabu sa maong mga dinakpan alang sa himuon nga follow-up operation.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / AYB