Vendors did-an sud sa menteryo sa Cebu City

Gipahibalo ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagdili sa mga manindahay sulod sa mga publikong menteryo sa siyudad aron maibanan ang kahuot sa tawo atol sa Adlaw sa mga Santos ug Kalag.
Samtang nagkaduol ang panahon sa Kalag-Kalag, daghang manindahay sa mga publikong menteryo ang nagpadayag sa ilang pagsupak ug kabalaka sa maong plano sa Kagamhanan sa siyudad.
“Unta maluoy ka, Mayor, kausa ra man ni mahitabo sa usa ka tuig,” matod ni Linda Abadiyas kinsa usa ka 61-anyos nga tigbaligya og kandila ug bulak, sa usa ka interbyu niadtong Lunes, Oktubre 27, 2025.
Nanghinaot siya nga hatagan sa mayor og higayon nga makabaligya ug dili sama sa nanglabay nga administrasyon diin naguol kaayo ang mga vendor labi na panahon sa Kalag-Kalag.
Alang kang Rosmin Amorin, pre-sidente sa Carreta Lapida and Vendor Association, mas daghan ang mga tawo nga mopalit og kandila sulod sa menteryo. / Bryce Ken Abellon, USJ-R intern / Hulagway gikan ni Juan Carlo de Vela