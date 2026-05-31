Vendors og sabon nga mamara og mga motorista, gipasidan-an

Gipasidan-an sa kapulisan ang 18 ka vendors nga mamara og mga motorista unya ipugos og baligya ang ilang produktong sabon niadtong Sabado, Mayo 30, 2026, sa dalan Gorordo duol sa JY Square sa Barangay Lahug.
Una na kining gibadlong ni Cebu City Mayor Nestor Archival tungod kay ang ilang gihimo nakamugna og grabeng trapiko sa karsada.
Ubos sa kamandoan ni Police Colonel George Ylanan, ang hepe sa Cebu City Police Office (CCPO), gi-intercept sa mga sakop sa Tactical Motorcycle Riding Unit (TMRU) ang 18 ka vendors og gidala sa CCPO headquarters aron ipaubos sa interbyu, validation, dokumentasyon, ug verification sa ilang mga identidad.
Gipaatubang sila ni Police Colonel George Ylanan kinsa niingon nga ang ilang gihimo nakamugna og risgo ug kahuot sa trapiko sa siyudad.
Gihatagan lang una og warning sa kapulisan ang maong mga vendors, apan gi-record ang ilang mga pangalan sa CCPO sa wala pa sila gi-turnover ngadto sa Barangay Lahug uban sa Mabolo Police Station 4.
Una nang nakadawat og sunod-sunod nga reklamo ang CCPO labot sa modus sa maong grupo, diin giingong mamugos og baligya sa ilang powder nga sabon pinaagi sa pag-agni sa ilang mga biktima sa pagdawat niini bisan kon di pa kini sigurado nga mopalit unya ila kining lingaw-lingawon og istorya hangtud nga makombinsi nga mopalit. / AYB