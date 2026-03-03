Vendors sa Moalboal did-an mamaligya gawas sa merkado

Sugod niadtong Lunes, Marso 2, 2026, hugot na nga gipatuman sa Kagamhanang Lokal sa Moalboal ang ilang Wet Market Ordinance nga nagmando sa tanang namaligya og isda ug karne nga didto lang mo-display sulod sa gigahin nga wet market area.
Sa pamahayag nga gi-post sa ilang opisyal nga Facebook page niadtong Biyernes, Pebrero 27, 2026, ang Moalboal Public Information Office niingon nga palig-unon sa LGU ang implementasyon sa Ordinance 148-2020.
Ubos sa maong ordinansa, kinahanglan nga ang tanang vendors sa isda ug karne modispli ug mobaligya sa ilang mga produkto sulod lamang sa designated wet market area aron maseguro ang kahapsay, kalimpyo, ug “food safety” alang sa mga konsumidor.
Namatikdan sa LGU nga duna gihapon mga manindahay nga nagpadayon sa pagpamaligya gawas sa wet market bisan pa man kon duna nay igong lugar alang kanila sa sulod sa pasilidad.
Ang mga mosupak sa ordinansa mag-atubang og bug-at nga silot nga sa unang kalapasan, momulta og P500 ug P1,500 sa ikaduha.
Sa ikatulong paglapas, P2,500 nga multa o pagkabilanggo hangtod sa 15 ka adlaw, o kining duha, depende sa desisyon sa korte.
Sugod niadtong Lunes, Marso 2, gipakusgan usab sa munisipyo ang ilang information campaign sulod sa merkado aron maseguro nga mosunod ang mga manindahay. / CDF