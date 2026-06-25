Venezuela gitay-og og kusog nga linog; 32 patay

Labing menos 32 ka mga tawo ang nangamatay ug kapin sa 700 ang nangaangol human sa duha ka kusog nga linog nga mitay-og sa Venezuela niadtong Miyerkules sa gabii, sumala sa opisyal nga update sa acting President sa nasod nga si Delcy Rodriguez sayo niadtong Huwebes.
Si Rodriguez miingon nga ang coastal state sa La Guaira sa amihanang Venezuela mao ang labing grabeng naigo, ug gihulagway kini nga usa ka “disaster zone,” diin daghang mga building ang hingpit nga nangahugno.
“La Guaira state is a true tragedy,” matod ni Rodriguez sa state television sa Venezuela.
Ang pasiunang ihap nga 32 ka patay ug 700 ka angol wala pa naglakip sa estado sa La Guaira, tungod kay ang mga problema sa koneksyon kasamtangang nakaapekto sa maong dapit, matod niya.
Ang U.S. Geological Survey (USGS) nagtaho og magnitude 7.1 nga linog sa may alas 22:04 GMT sa Miyerkules, nga gisundan sa mas kusog nga magnitude 7.5 paglabay lang sa usa ka minuto.
Ang duha ka linog miigo duol sa lungsod sa baybayon sa Moron, mga 160 ka kilometro sa kasadpan sa Caracas.
Ang Interior, Justice and Peace Minister sa Venezuela nga si Diosdado Cabello miingon nga ang kusog nga mga linog nakahatag og kadaot sa mga siyudad sa tibuok nasod.
Ubay ubay nga mga bilding ang nangahugno sa sidlakang bahin sa metropolitan area sa Caracas, matod ni Cabello. /Xinhua