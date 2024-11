Vera Files: Sugbo ‘hotspot’ sa patay tungod sa drugas

Ang Sugbo nahimong top hotspot sa Pilipinas alang sa drug-related killings, nga adunay 65 ka patay nga gitaho gikan sa Enero hangtud Oktubre 15 sa ikaduhang tuig sa administrasyong Marcos.

Nalabwan niini ang Davao del Sur nga nagkupot sa labing taas nga posisyon sa miaging duha ka tuig.

Ang datos gikan sa report nga gi-author ni Joel Arate Jr. sa Vera Files niadtong Nobiyembre 3, 2024 nga gibase sa findings sa Dahas Project, usa ka monitoring initiative sa Third World Studies Center sa University of the Phi­lippines (UP) Diliman.

Ang pagtuon nga giulohan og “Drug-Related Killings in the Marcos Administration Year 2” gihimo gikan Hulyo 1, 2023 hangtod Hunyo 30, 2024.

Si Ariate usa ka tigdukiduki sa unibersidad sa Third World Studies Center sa UP Diliman.

Samtang, ang SunStar Cebu nikontak ni P/Lt. Col. Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regio­nal Office (PRO) 7, wala una mohatag og komentaryo human wala pa usab makabasa sa kinatuk-an sa taho.

NAPATAY

Sa unang tuig sa pangatungdanan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang Davao del Sur nitala og 53 ka mga drug-rela­ted nga kamatayon, samtang ang Sugbo nitaho og 44 nga naghimo kanila nga nag-unang duha ka mga probinsiya nga adunay labing taas nga ihap sa maong pagpamatay.

Pagkasunod tuig, nanguna ang Sugbo isip nag-unang hotspot sa mga nangamatay nga may kalabotan sa drugas, nga adunay 65 nga namatay, milabaw sa Davao del Sur, nga adunay 51.

Ang Figure 5 sa report nag­hulagway nga ang 65 ka mga drug-related nga pagkamatay sa Cebu nagrepresentar sa 18 porsiyento sa kinatibuk-an, o dul-an sa duha sa matag napu­lo sa maong mga kamatayon sa Pilipinas.

Ang Sugbo maoy lalawigan nga adunay labing taas nga prevalence sa gun-for-hire o hitman nga kalihokan.

Sa 65 ka mga pagpamatay sa Sugbo, upat lang ang resulta sa lehitimong operasyon sa kapulisan samtang ang nahabilin nga mga kamatayon gihimo sa mga vigilante o giila nga pribadong mga indibidwal.

Sa upat ka mga pagpatay gikan sa mga ahente sa estado, tulo gikan sa mga high-value nga mga indibidwal ug usa nga adunay nauna nga rekord sa druga.

Ang wala mailhi nga kamata­yon mao ang 36 nga adunay nauna nga rekord sa droga, tiggamit, pusher, ug wala’y nahibal-an nga relasyon sa druga.

Upat ka mga pagpatay ang wala mahibal-an nga adunay tulo nga nauna nga rekord sa druga ug usa ka pusher.

Samtang, 21 ang napatay gikan sa non-state agents nga adunay naunang drug records, users, pusher, ug walay nailhang drug ties.

Ang 65 ka mga napatay giila nga high-value nga mga indibidwal nga adunay tulo ka biktima, 29 adunay naunang drug rela­ted, walo ang drug user, 20 ang pusher, ug lima ang walay kalambigitan sa drugas.

“In Cebu, hitmen as young as 14 years old accept contracts to kill for P 25,000, like alias “Mata” who was recently arrested in a drug buy bust,” sumala sa taho.

HITABO

Sa ikaduhang tuig sa drug war ni Marcos, si Police Staff Sergeant Ryan Languido Baculi sa Regional Police Drug En­forcement Unit 7, Sitio Pag­tambabayong, Brgy. Kinasang-­an, dakbayan sa Sugbo napa­tay samtang nagsilbing poseur-­bu­yer sa drug buy bust operation.

Gipatay siya ni Atong Rafols, kinsa adunay naunang kaso sa pagpatay ug frustra­ted murder.

“The police said that he is a gun-for-hire for drug dealers who fail to remit payments,” sumala sa taho.

Gikan sa Enero ngadto sa Oktubre 15, ang nasudnong sumada sa kinatibuk-ang drug-related killings sa Pilipinas naa sa 312, uban sa Sugbo nga naa sa 21% niini o usa sa lima ka kaso sa pagpatay sa average rate nga duha ka patay matag semana sud sa 41-week period. /