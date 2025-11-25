Verbena nagdala’g daghang uwan

Gitaho sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) Visa-yas nga ang Dumanjug, Cebu nakatala og kapin sa 200 millimeters nga uwan sa miaging 24 oras tungod sa Tropical Depression Verbena, hinungdan sa pagbaha sa habagatang bahin sa probinsiya.
Niingon si Jhoemer Eclarino, ang chief weather forecasting specialist sa Pagasa Visayas, sa usa ka interbyu niadtong Martes, Nobiyembre 25, 2025, nga ang pag-uwan gikan sa Verbena nakasentro sa Habagatang Cebu.
Iyang gidugang nga bisan pa og luya ang Tropical Depression Verbena, nagpada-yon kini sa pagdala og daghang uwan sa tibuok Visayas diin adunay mga report sa pagbaha gikan sa habagatang Cebu, Negros, ug Bacolod.
Nahinumdom si Eclarino nga sayo niining buwana, nagdala ang Bagyong Tino og grabeng uwan sa Cebu nga nakatala og kapin sa 400 millimeters nga tubig-uwan.
Samtang mas ubos ang gidaghanon sa uwan dala sa Verbena, ang volume nagpabilin nga dako nga nagpa-sabot og kapin sa usa ka mil-yon ka dram sa tubig matag cubic metre.
Dugang sa ahensiya nga walay heavy rainfall signal ang gilauman human niini ug ang panahon mabalhin ngadto sa hinay ngadto sa kasarangan nga panagsang uwan. / DPC