Vice nitug-an ngano nga nawala siya sa It's Showtime

Wala malilong sa showbiz fans nga nawala si Vice Ganda og halos usa ka buwan sa It’s Showtime ug niadto lang ning Abril 17, 2026, nakabalik.
Matod niya sa interbyu sa kaulohan nga dili pa gyud unta siya dapat mobalik apan chika niya nga daw maboang siya kon wala siya sa Showtime.
“Hindi pa dapat ako babalik pero kailangan ko nang bumalik, kasi sabi ko, I’ll go crazy,” sey pa ni Vice sa pa-get together niya sa mga sakop sa Society of Philippine Entertainment Editors (SPEEd).
Ang tinuod matod niya nga na-injured ang iyang dakong kubal sa iyang tuo nga tiil human siya napandol. Iya ning gipatan-aw sa Singapore tungod kay nihubag ni pag-ayo ug dili na siya makalakaw.
“I wasn’t even able to celebrate my birthday (March 31, 2026) the way I wanted to. Dahil hindi nga ako makalakad.
Three months akong hindi puwede magsapatos. Kaya, nakatsinelas ako. Kaya sa Showtime, nakamahaba ako, kasi nakatsinelas ako,” ni Vice.